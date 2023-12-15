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Путин предупредил об опасности для важнейших объектов РЖД

Противник пытается дотянуться до важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона железнодорожной сети России, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. Говоря об этом, глава государства призвал всех работников отрасли проявлять должную бдительность.

Медведев словами Булгакова ответил Быкову и Акунину

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале оценил скандальные высказывания о российской армии писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Политик, выражаясь словами великого русского писателя Михаила Булгакова, назвал прозаиков «самой гнусной мразью». Медведев добавил, что заявления Быкова и Акунина находятся за гранью добра и зла.

Конгресс США принял законопроект о запрете выхода из НАТО

EPA/TACC

Конгресс США одобрил законопроект, запрещающий президентам США выходить из НАТО без одобрения Сената или специального акта Конгресса. Как пишет The Hill, мера связана с возможным возвращением Дональда Трампа в Белый дом.

ЦБ объявил о повышении ключевой ставки

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 16,00% годовых. Об этом регулятор объявил в опубликованном пресс-релизе. ЦБ отметил, что текущее инфляционное давление остается высоким. Также он подчеркнул, что по итогам 2023 года годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. При этом, как уточнил Банк России, рост ВВП в 2023 году, вероятно, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%.

В АвтоВАЗе прокомментировали слова Путина о росте цен на автомобили

Самый большой рост цен на автомобили Lada был при бывшем акционере Renault, а по итогам текущего года подорожание в среднем составило около 11%. Об этом заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, слова которого приводят РИА Новости.

ЕС разблокирует пять миллиардов евро для Польши

ЕС до конца года разблокирует €5 млрд для поддержания энергетической безопасности Польши, заявил новый премьер-министр республики Дональд Туск по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе на полях саммита ЕС.

ОКР прекратил финансирование российских спортсменов в нейтральном статусе

Олимпийский комитет России (ОКР) не станет оказывать финансовую поддержку спортсменам, которые согласятся выступать в нейтральном статусе. Об этом журналистам заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Путин объявил в России десятилетие «большой стройки»

Высокоскоростные железнодорожные магистрали в перспективе дойдут в том числе до Луганска и Донецка, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, по территориям, на которых проживают 111 миллионов человек, или 80% населения страны, будут проложены высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ), которые в перспективе дойдут в том числе до Донецка и Луганска.

СМИ: Аллу Пугачеву около часа опрашивали на границе России

Российские пограничники около часа опрашивали народную артистку СССР Аллу Пугачёву во время её кратковременного возвращения на родину 2 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, «беседа» с Примадонной состоялась во время прохода таможни в Псковской области - в специальном помещении в закрытом формате. У певицы спрашивали о цели приезда, сроке пребывания в РФ и прочее.

Российские водители будут получать белорусские права по упрощенной схеме