Медведев словами Булгакова ответил Быкову и Акунину

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале оценил скандальные высказывания о российской армии писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Политик, выражаясь словами великого русского писателя Михаила Булгакова, назвал прозаиков «самой гнусной мразью». Медведев добавил, что заявления Быкова и Акунина находятся за гранью добра и зла.

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Все-таки некоторые свалившие за кордон наши «литературные классики», выражаясь словами Михаила Булгакова, «самая гнусная мразь». Ну ладно, очень не любят «политический режим», выступают против решений государства. Это нормально, всем не угодишь, каждый имеет право на свою точку зрения. Но радоваться нанесению ударов по своей стране, желать гибели своим гражданам — это, знаете ли, совсем «запредел», это за гранью добра и зла, — сказал политик.

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Медведев также обратил внимание, что наперекор своей позиции эти писатели «с радостью получают огромные гонорары за свои опусы», издаваемые в России. Политик указал, что за эти труды платят те же самые люди, которым прозаики желали «смерти от украинских беспилотников».

Зампред добавил, что самым страшным наказанием для писателей будет не разлука с родиной, а потеря доходов. По словам Медведева, они «отнюдь не Набоковы» и едва ли смогут писать на каких-то других языках, как на русском.

Так пусть литературные выродки сдохнут от злобы на чужбине и думают сегодня о том, кто будет ухаживать за их могилами. Будет куда плюнуть, — резюмировал политик.

Ранее издательство АСТ, сервис цифровых книг «Литрес» и объединенная сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» приостановили выпуск и продажи книг писателей Дмитрия Быкова и Бориса Акунина. Решение объяснили недавними высказываниями прозаиков против российской армии и в поддержку Украины.