Путин предупредил об опасности для важнейших объектов РЖД

Противник пытается дотянуться до, вы знаете об этом, важнейших объектов инфраструктуры Восточного полигона. Надо быть очень внимательными. Это прежде всего задача правоохранительных специальных служб и Росгвардии, но я обращаюсь и к вам, ко всем, кто там работает, нужно проявлять должную бдительность, — сказал президент.