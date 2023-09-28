"Но вопрос в том, что кто бы ни победил на выборах, то ему вряд ли удастся сформировать однопартийное правительство, и придется создавать коалицию. Однако вариантов различных комбинаций там не так много. В партии "Право и справедливость", конечно, хотели бы сформировать однопартийное правительство. Может быть, им придется пригласить ультраправую партию "Конфедерация", может быть, они попытаются найти союз с "Крестьянской партией". С другой стороны, за "крестьян" может побороться и Туск, если его блок получит хорошие проценты на выборах. Так что все острые заявления, которые мы слышим, например, о поставках украинского зерна, о поставках оружия, о требовании экстрадиции из Канады 98-летнего эсэсовца Хунки, следует рассматривать в контексте предвыборной гонки. Скандальных заявлений так много, поскольку результаты выборов в Польше непредсказуемы", — сказал Буневич.