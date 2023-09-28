Эксперт объяснил заявление о возможном выходе Польши из ЕС
Политолог Дмитрий Буневич в Разговоре с Рамблером объяснил заявление лидера польской оппозиции, экс-главы Европейского совета Дональда Туска о возможном выходе страны из Европейского союза (ЕС).
Ранее Туск допустил выход Польши из Евросоюза в том случае, если на ближайших выборах в стране не сменится власть. Выборы в польские сейм и сенат состоятся 15 октября текущего года.
Это заявление Туска логично. В Польше вскоре состоятся парламентские выборы, Туск представляет проевропейскую партию, а его оппоненты, действующие руководители из партии "Право и справедливость", наоборот, националисты и евроскептики. Поэтому Туск просто пытается мобилизовать своих избирателей, испугав их тем, что если они не проголосуют за него, за его партию, то страна выйдет из Европейского союза. Его избирателям этого не хотелось бы, поэтому они, мол, должны пойти на избирательные участки и проголосовать. Так что это просто элемент предвыборной борьбы.Дмитрий БуневичИсторик, политолог, советник директора Российского института стратегических исследований
Действующие власти Польши в действительности не рассматривают возможность выхода страны из ЕС, подчеркнул специалист.
"Они просто хотят занимать привилегированное положение и не исполнять решения Еврокомиссии, которые им не нравятся, чтобы продолжать проамериканскую в большей степени линию. Но выходить из ЕС они совершенно не хотят, поскольку понимают, что это подразумевает большие потери для них... Можно говорить о том, что в среднесрочной перспективе Польша останется в ЕС. Но мы не знаем, что будет, например, через пять лет", — подчеркнул эксперт.
Согласно результатом последних опросов, в настоящее время в Польше поддержка правительственной коалиции и представителей оппозиции примерно равна, отметил собеседник.
"Но вопрос в том, что кто бы ни победил на выборах, то ему вряд ли удастся сформировать однопартийное правительство, и придется создавать коалицию. Однако вариантов различных комбинаций там не так много. В партии "Право и справедливость", конечно, хотели бы сформировать однопартийное правительство. Может быть, им придется пригласить ультраправую партию "Конфедерация", может быть, они попытаются найти союз с "Крестьянской партией". С другой стороны, за "крестьян" может побороться и Туск, если его блок получит хорошие проценты на выборах. Так что все острые заявления, которые мы слышим, например, о поставках украинского зерна, о поставках оружия, о требовании экстрадиции из Канады 98-летнего эсэсовца Хунки, следует рассматривать в контексте предвыборной гонки. Скандальных заявлений так много, поскольку результаты выборов в Польше непредсказуемы", — сказал Буневич.
Вместе с тем эксперт ответил на вопрос о возможности изменения позиции Варшавы по конфликту на Украине после парламентских выборов.
"Если победит правящая партия, то все останется как есть. Если победит Туск и его сторонники, то линия на поддержку Украины тоже продолжится, но она будет идти в большей координации с Германией и с Брюсселем. Польша будет стараться выступать не самостоятельно, а продвигать некую общеевропейскую линию по поставкам, по поддержке. То есть она будет продвигать выработку коллективных решений в рамках Европейского союза", — заключил политолог.
Действующий президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что не собирается баллотироваться ни на каких выборах.