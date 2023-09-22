Президент Польши заявил, что не намерен баллотироваться на выборах

Действующий польский лидер Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat заявил, что больше не будет баллотироваться ни на каких выборах.

Известно, что второй президентский срок Дуды подойдет к концу в 2024 году. Польская конституция гласит, что один человек не может стать главой государства больше двух раз подряд.

Дуда подчеркнул, что он не будет баллотироваться даже в депутаты парламента на выборах, которые должны состояться 15 октября текущего года.

«Я в выборах не участвую», – говорит Дуда.

По его словам, скорее всего, президентские выборы 2020 года были для него последними выборами в жизни, в которых он принимал участие.