Польша отправила запрос на экстрадицию из Канады 98-летнего нациста

Он написал на своей странице в соцсети Х, что «принял соответствующие меры после скандала в канадском парламенте».

22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву Хунка выступил на заседании парламента. Его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Он служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», принимавшей участие в боевых действиях на стороне фашистской Германии.