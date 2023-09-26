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Польша отправила запрос на экстрадицию из Канады 98-летнего нациста Ярослава Хунки

Об этом заявил министр образования республики Пшемыслав Чарнек.

Польша отправила запрос на экстрадицию из Канады 98-летнего нациста
© globallookpress.com

Он написал на своей странице в соцсети Х, что «принял соответствующие меры после скандала в канадском парламенте».

22 сентября во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Оттаву Хунка выступил на заседании парламента. Его представили как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Он служил в 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина», принимавшей участие в боевых действиях на стороне фашистской Германии.

В ООН осудили появление ветерана СС на официальном мероприятии.