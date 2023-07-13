Пока вы не уснули: тайные контакты США и Ирана и новая операция ЧВК «Вагнер» в Африке

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Лавров рассказал о тайных контактах США и Ирана

Lenta.ru

Между США и Ираном проходят неафишируемые контакты по нормализации отношений. О тайных переговорах Вашингтона и Тегерана рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру». Дипломат отметил, что не очень оптимистично смотрит на возможности возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). При этом подчеркнул, что параллельно с этим «буксующим, завядшим уже» процессом идут неформальные контакты между странами.

Стало известно о новой операции ЧВК «Вагнер» в Африке

Lenta.ru

Наемники ЧВК «Вагнер» эвакуировали группу шахтеров-золотодобытчиков из Китая в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на аналитиков и китайских военных.

Как указывают собеседники издания, операция по вывозу китайских горняков связана с попыткой ЧВК восстановить свой имидж после неудавшегося мятежа главы наемников Евгения Пригожина.

В России выросли доходы не связанных с нефтью и газом компаний

Аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что прибыль российских компаний, не связанных с нефтью и газом, с января по апрель 2023 года выросла на 0,4 процента, до 52,8 триллиона рублей. Об этом рассказали «Известия». По данным аналитиков, в апреле обороты несырьевых компаний увеличились на 7,4 процента по сравнению с апрелем 2022-го. В FinExpertiza подчеркнули, что выручка таких компаний выросла впервые за почти год.

Две страны присоединились к инициативе G7 по гарантиям для Киева

Нидерланды присоединились к инициативе G7 по гарантиям безопасности для Украины, сообщил глава МИД страны Вопке Хукстра. Также о присоединении заявила Швеция. Об этом сообщает РИА Новости. В заявлении Швеции, опубликованном на сайте правительственной канцелярии, говорится, что страна поддерживает принятую G7 декларацию и «присоединяется к ней вместе с другими северными странами».

Цена на российскую нефть впервые превысила установленный G7 потолок

Стоимость российского сорта нефти Urals впервые превысила потолок цен в 60 долларов за баррель, который установили страны G7 и Евросоюз. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus, в порту Новороссийска цена энергоносителя сейчас составляет 60,78 долларов за баррель. По информации Argus, на 1 июня стоимость Urals составляла 52 доллара за баррель. К 21 июня она поднялась до 55,1 доллара за баррель, после чего снова снизилась до 52 долларов за баррель. Снова цена выросла 30 июня, до $54,1 за баррель, а к 12 июля достигла текущего уровня.

В России резко подорожало обслуживание китайских машин

Эксперты сети автосервисов Fit Service подсчитали, что за пять месяцев 2023 года средняя стоимость обслуживания и ремонта китайских машин в России выросла на 27 процентов к январю-маю 2022-го. Об этом сообщает «Газета.ру». В Fit Service рассказали, что в январе-мае 2023-го средняя цена обслуживания китайского авто составляла 7,1 тысячи рублей. В течение такого же периода 2022 года обслуживание обходилось в 5,6 тысячи.

Стало известно о желании Lego вернуться в Россию

Telegram-канал Baza сообщил, что датская компания Lego рассчитывает однажды возобновить работу в РФ. По данным канала, с этой целью производитель конструкторов не закрывает свой российский офис. Источники Baza не сообщили, когда именно может возобновиться работа магазинов Lego, но это вряд ли произойдет «раньше окончания СВО».

В Подмосковье начали устанавливать «берлинские подушки»

mtdi.mosreg.ru

На дорогах Подмосковья начали устанавливать «берлинские подушки», которые являются альтернативой привычным «лежачим полицейским». Как сообщает пресс-служба Минтранса Московской области, конструкции разместили перед двумя пешеходными переходами на бульваре Строителей в Красногорске. Этот вид искусственной неровности выполняется в виде четырехугольника с выпуклым центром. Она располагается по середине полосы, не занимая всю длину проезжей части — края остаются свободными для проезда.

Названа причина смерти актрисы из сериала «Каменская» Маршаловой

Скриншот

Причиной смерти актрисы Ларисы Маршаловой, наиболее известной по роли в сериале «Каменская», стал тромб. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Артистке стало плохо 12 июля. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи не смогли ничего сделать, и 44-летняя артистка скоропостижно скончалась. Прощание с Маршаловой пройдет 14 июля в театре киноактеров в Минске.

СМИ: Андреева собирается получить французское гражданство