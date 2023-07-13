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Стало известно о новой операции ЧВК «Вагнер» в Африке

Наемники ЧВК «Вагнер» эвакуировали группу шахтеров-золотодобытчиков из Китая в Центрально-Африканской Республике (ЦАР). Об этом сообщает гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на аналитиков и китайских военных.

Стало известно о новой операции ЧВК «Вагнер» в Африке
© Lenta.ru

Как указывают собеседники издания, операция по вывозу китайских горняков связана с попыткой ЧВК восстановить свой имидж после неудавшегося мятежа главы наемников Евгения Пригожина.

Путин рассказал о цели мятежа

«Эта операция по эвакуации может быть очень важна для "Группы Вагнера", которая изо всех сил пытается расширить свой бизнес в богатой ресурсами Африке, где Франция, Нидерланды, Испания и Индия также имеют своих наемников», — сказал ветеран китайского спецназа Тянь Бучжоу, отметив, что Пекин часто прибегает к услугам такого рода организаций для защиты своих гражданских специалистов за рубежом.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что будущее подразделений ЧВК «Вагнер» в странах Африки будет зависеть от позиции стран, чьи правительства в свое время их пригласили. По словам дипломата, российское правительство поддерживает официальные связи с руководством многих африканских стран и то, на каких условиях эти государства договаривались о сотрудничестве с российской ЧВК, его не касается.

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