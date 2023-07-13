Стало известно о новой операции ЧВК «Вагнер» в Африке

«Эта операция по эвакуации может быть очень важна для "Группы Вагнера", которая изо всех сил пытается расширить свой бизнес в богатой ресурсами Африке, где Франция, Нидерланды, Испания и Индия также имеют своих наемников», — сказал ветеран китайского спецназа Тянь Бучжоу, отметив, что Пекин часто прибегает к услугам такого рода организаций для защиты своих гражданских специалистов за рубежом.