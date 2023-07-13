Лавров рассказал о тайных контактах США и Ирана

«Идут неформальные, неофициальные, прямые, не афишируемые слишком сильно контакты между иранцами и американцами по вопросам нормализации их отношений, включая разблокирования незаконно арестованных иранских резервов за рубежом в обмен на решение вопросов о судьбе неких американских граждан, которые оказались на территории Ирана обвинены в правонарушениях», — заявил Лавров.