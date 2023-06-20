Исчезновение батискафа на месте крушения «Титаника»: что известно к этому часу

В Атлантическом океане при спуске к затонувшему кораблю «Титаник» пропал туристический батискаф, на борту которого находился британский миллиардер, основатель компании Action Group Хамиш Хардинг. Что известно к этому часу об исчезновении подводного аппарата – в материале «Рамблера».

Что произошло?

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19 июня береговая охрана Бостона сообщила о пропаже туристов, которые спустились в батискафе к лежащему на дне Атлантики пассажирскому лайнеру «Титаник». В тот же день началась поисковая операция.

Погружение батискафа к затонувшему в апреле 1912 года лайнеру, который напоролся на айсберг во время своего первого рейса, было начато в четыре часа дня по местному времени 18 июня. Батискаф с туристами, которые платят за такой подводный тур по 250 тысяч долларов, должен был достигнуть дна через восемь часов. Больше сведений от него не поступало. И только 19 июня компания-организатор тура призналась, что при погружении возникли проблемы, отмечает РЕН ТВ.

«Все наше внимание сосредоточено на членах экипажа подводного аппарата и их семьях. Мы глубоко благодарны за обширную помощь, которую мы получили от нескольких государственных учреждений и глубоководных компаний в наших усилиях по восстановлению контакта с подводным аппаратом», – говорится в заявлении OceanGate Expeditions.

Поисковая операция

Американская береговая охрана заявила о том, что США и Канада направили самолеты поиски батискафа, связь с которым была прервана во время погружения к обломкам «Титаника».

С американской стороны поиски ведет военно-транспортный C-130, с канадской – противолодочный P8 Poseidon. Поисковая операция была развернута примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. В поисках также участвует канадское исследовательское судно Polar Prince, пишет РИА Новости.

Батискаф американской компании OceanGate Expedition располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник службы в интервью телеканалу Fox.

«В самом оптимистичном случае батискаф только потерял связь с кораблем-базой, но продолжает функционировать там, на дне. Он мог запутаться в обломках «Титаника», например. Корабль лежит в углублении, вокруг очень много мусора, много разных препятствий, которые могут создавать и помехи», – отметил адмирал ВМС Великобритании в отставке Крис Пэрри, чьи слова приводит Mirror.

В свою очередь бывший капитан аварийно-спасательного корабля Шон Тортора выразил сомнения в том, что судно успеют найти вовремя, так как кислород у экипажа батискафа должен закончиться в районе 8.00 мск 22 июня.

Один из туристов вышел на связь

При этом один из пассажиров батискафа, пропавшего во время погружения к «Титанику», смог выйти на связь. Об этом сегодня сообщила газета Irish Sun.

По данным издания, ирландский драйвер Рори Голден обратился ко всем, кто следит за судьбой батискафа, через соцсети и заявил, что с ним все в порядке.

«Я в порядке и хочу поблагодарить всех, кто пытался связаться со мной. Реакция во всем мире и [ваши] предложения о помощи поразительны и являются примером человеческой доброты», – написал он, предупредив, что возможности членов экипажа по связи с внешним миром ограничены из-за проведения операции по их спасению и необходимости «сохранить пропускную способность для координации усилий», и призвал всех «думать о хорошем».

Соцсети

Эксперт назвал возможные причины пропажи батискафа

Причинами исчезновения в Атлантическом океане экскурсионного батискафа могут быть неисправность в системе воздушного балласта и особенности рельефа дна, препятствующие его всплытию. Об этом заявил бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев, пишет РИА Новости.

«Можно рассматривать две причины того, что батискаф остался на дне. Первая – это неисправность в системе воздушного вытеснения балласта, которая делает невозможным всплытие, делает невозможным создание положительной плавучести. И вторая - это то, что аппарат опустился в неудачное место, так скажем: либо рельеф каким-то образом препятствует его всплытию, либо какие-то достаточно массивные обломки ("Титаника"), среди которых он оказался», – пояснил Фалеев.