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Раскрыты личности пассажиров, застрявших в батискафе у «Титаника»

BBC: на борту застрявшей у «Титаника» подлодки находится британский миллиардер и бизнесмен из Пакистана

На борту подводной лодки, застрявшей недалеко от места крушения «Титаника» в Атлантическом океане, находится британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, сообщает BBC. Как уточнили в издании, 58-летний мужчина ранее уже летал в космос а его имя было трижды занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Помимо этого, на борту батискафа находятся предприниматель из Пакистана Шахзады Дауда и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика OceanGate Стоктон Раш. Источники BBC уточняют, что спасатели продолжают поиски подлодки в океане, однако пока никаких признаков судна обнаружено не было.

В Британии назвали предполагаемую причину пропажи батискафа у «Титаника»

О пропаже подводной лодки сообщалось накануне. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция в районе исчезновения глубоководного аппарата. Экспедицию организовала компания OceanGate Expedition.

Утром 20 июня один из туристов, якобы находившийся на борту исследовательского батискафа, вышел на связь и заявил, что с ним все хорошо. Этим туристом является Рори Голден, исследователь из Ирландии. Он заявил, что все члены экипажа ожидают спасателей. При этом источники BBC о нем не упоминают.

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