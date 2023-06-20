$83.99+0.3491.80+0.16

Любитель экстрима: кадры из жизни пропавшего миллиардера Хэмиша Хардинга

Во время погружения к месту крушения «Титаника» пропал подводный аппарат «Титан». Известно, что на борту батискафа находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники.

58-летний Хардинг известен тем, что в 2022 году совершил полет в космос на корабле компании Blue Origin Джеффа Безоса. Также бизнесмен принимал участие в исследовании Марианской впадины.

Кроме миллиардера пропали основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш и французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе. Всего в батискафе было пять человек. Об этом сообщает Rtvi.com.

Пропавший батискаф «Титан» — единственный в мире аппарат, который вмещает пять пассажиров и может добраться до обломков «Титаника» на глубине более 3,86 км.

Жизнь миллиардера Хэмиша Хардинга — в галерее «Рамблера».

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители