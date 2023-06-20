Любитель экстрима: кадры из жизни пропавшего миллиардера Хэмиша Хардинга

Во время погружения к месту крушения «Титаника» пропал подводный аппарат «Титан». Известно, что на борту батискафа находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники.

58-летний Хардинг известен тем, что в 2022 году совершил полет в космос на корабле компании Blue Origin Джеффа Безоса. Также бизнесмен принимал участие в исследовании Марианской впадины.

Кроме миллиардера пропали основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш и французский профессиональный акванавт Поль-Анри Нарголе. Всего в батискафе было пять человек. Об этом сообщает Rtvi.com.

Пропавший батискаф «Титан» — единственный в мире аппарат, который вмещает пять пассажиров и может добраться до обломков «Титаника» на глубине более 3,86 км.