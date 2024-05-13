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«Бунтарка из провинции»: как менялась Маша Распутина

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Певица Маша Распутина в 1994-м и 2023-м гг.
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Певица Маша Распутина в 1994-м и 2023-м гг. 
© РИА Новости/ТАСС
Певица Маша Распутина, 1993 год
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Певица Маша Распутина, 1993 год 
© Микляев Сергей
Хоккеист Сергей Немчинов и певица Маша Распутина на торжественной церемонии закрытия 54-го чемпионата СССР по хоккею, 1991 год
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Хоккеист Сергей Немчинов и певица Маша Распутина на торжественной церемонии закрытия 54-го чемпионата СССР по хоккею, 1991 год 
© Уткин Игорь
Актриса Ольга Аросева и певица Маша Распутина на юбилейном вечере, посвященном 70-летию Аросевой в театре Сатиры, 1995 год
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Актриса Ольга Аросева и певица Маша Распутина на юбилейном вечере, посвященном 70-летию Аросевой в театре Сатиры, 1995 год 
© Владимир Родионов/РИА новости

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Лауреаты премии «Овация» певица Маша Распутина и сатирик Михаил Задорнов, 1999 год
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Лауреаты премии «Овация» певица Маша Распутина и сатирик Михаил Задорнов, 1999 год 
© Сергей Микляев/ТАСС
Лауреаты «Золотого Граммофона» Маша Распутина и Филипп Киркоров с ведущими Аллой Пугачевой и Веркой Сердючкой на церемонии вручения в Государственном Кремлевском дворце, 2003 год
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Лауреаты «Золотого Граммофона» Маша Распутина и Филипп Киркоров с ведущими Аллой Пугачевой и Веркой Сердючкой на церемонии вручения в Государственном Кремлевском дворце, 2003 год 
© Василий Смирнов/ТАСС
Исполнители Филипп Киркоров и Маша Распутина на премьере русскоязычной версии голливудского фильма «Чикаго», 2003 год
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Исполнители Филипп Киркоров и Маша Распутина на премьере русскоязычной версии голливудского фильма «Чикаго», 2003 год 
© Александр Яковлев/ТАСС
Маша Распутина с мужем Виктором Захаровым и дочерью Машей на праздновании дня рождения певицы, 2006 год
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Маша Распутина с мужем Виктором Захаровым и дочерью Машей на праздновании дня рождения певицы, 2006 год 
© Ольга Лоскутова/Russian Look/Global Look Press
Певица Маша Распутина на концерте «Старые песни о главном» в Государственном Кремлевском дворце, 2008 год
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Певица Маша Распутина на концерте «Старые песни о главном» в Государственном Кремлевском дворце, 2008 год 
© Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

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Телеведущий Андрей Малахов и певица Маша Распутина на съемках новогодней передачи для Первого канала, 2007 год
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Телеведущий Андрей Малахов и певица Маша Распутина на съемках новогодней передачи для Первого канала, 2007 год 
© Рыдалев Юрий
Исполнители Маша Распутина и Лев Лещенко на концерте в честь 70-летия Лещенко в «Крокус Сити Холле», 2012 год
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Исполнители Маша Распутина и Лев Лещенко на концерте в честь 70-летия Лещенко в «Крокус Сити Холле», 2012 год 
© Максим Новиков/ТАСС
Певица Маша Распутина за кулисами концерта «Песни для любимых» в Кремле, 2008 год
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Певица Маша Распутина за кулисами концерта «Песни для любимых» в Кремле, 2008 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущая Лера Кудрявцева и певица Маша Распутина на вручении звездной премии «Прорыв года», 2012 год
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Телеведущая Лера Кудрявцева и певица Маша Распутина на вручении звездной премии «Прорыв года», 2012 год 
© Сергей Карпов/ТАСС
Филипп Киркоров и Маша Распутина на съемках новогоднего огонька на Первом канале, 2022 год
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Филипп Киркоров и Маша Распутина на съемках новогоднего огонька на Первом канале, 2022 год 
© Евгений Одиноков/РИА Новости

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Маша Распутина на фестивале «Легенды Ретро FM», 2023 год
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Маша Распутина на фестивале «Легенды Ретро FM», 2023 год 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Настоящее имя певицы — Алла Агеева. Она родилась в 1964 году в деревне Кемеровской области. В детстве мечтала стать хирургом и «спасать людей», из-за чего даже «перерезала всех плюшевых собак и кошек». Однако у девочки обнаружился вокальный талант, и в итоге она получила музыкальное образование, окончив дирижерско-хоровое отделение тверского училища. После этого уехала покорять Москву.

«У меня были кумиры на большой сцене, я за ними подглядывала. На студии Иосифа Кобзона записала свою первую песню, но ее никто не взял из-за необычного исполнения», — вспоминала певица.

После переезда в столицу она взяла псевдоним Маша Распутина, перекрасилась в блондинку и стала петь фирменным голосом с хрипотцой. За певицей закрепился образ бунтарки из провинции. Первой известной песней у нее стала «Играй, музыкант». С ней Распутина получила Гран-при музыкального фестиваля «Пхеньян 89» и попала в радиоэфиры.

В 1991 году она выпустила дебютный и успешный альбом «Городская сумасшедшая». Второй альбом Распутиной получил название I Was Born in Siberia. В одном из клипов к нему снялся Филипп Киркоров. Впоследствии Распутина еще не раз работала вместе со звездой и сама добилась всероссийской популярности. Среди ее хитов «Роза чайная», «Ты упал с Луны», «Гималаи».

Распутина много пела о любви и выступала в подчеркнуто откровенных нарядах. Сама она не считает упор на сексуальность в творчестве чем-то вульгарным.

«Образ свой считаю хорошим и добрым. Сексуальность должна быть в каждой женщине, даже в последней доярке, простушке. А уж звездам сам бог велел…. Я всегда одевалась очень красиво и достойно, подчеркивая то, что у меня есть. Считаю, что со вкусом у меня все в порядке. А то, что людей раздражают мои красивые ноги, моя красивая походка и прочее — это уже их проблемы», — комментировала свой имидж Распутина.
Шоу-бизнес
Фото
Маша Распутина
Алла Агеева
Иосиф Кобзон
Филипп Киркоров
Москва
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