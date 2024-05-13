«Бунтарка из провинции»: как менялась Маша Распутина

Настоящее имя певицы — Алла Агеева. Она родилась в 1964 году в деревне Кемеровской области. В детстве мечтала стать хирургом и «спасать людей», из-за чего даже «перерезала всех плюшевых собак и кошек». Однако у девочки обнаружился вокальный талант, и в итоге она получила музыкальное образование, окончив дирижерско-хоровое отделение тверского училища. После этого уехала покорять Москву.

«У меня были кумиры на большой сцене, я за ними подглядывала. На студии Иосифа Кобзона записала свою первую песню, но ее никто не взял из-за необычного исполнения», — вспоминала певица.

После переезда в столицу она взяла псевдоним Маша Распутина, перекрасилась в блондинку и стала петь фирменным голосом с хрипотцой. За певицей закрепился образ бунтарки из провинции. Первой известной песней у нее стала «Играй, музыкант». С ней Распутина получила Гран-при музыкального фестиваля «Пхеньян 89» и попала в радиоэфиры.

В 1991 году она выпустила дебютный и успешный альбом «Городская сумасшедшая». Второй альбом Распутиной получил название I Was Born in Siberia. В одном из клипов к нему снялся Филипп Киркоров. Впоследствии Распутина еще не раз работала вместе со звездой и сама добилась всероссийской популярности. Среди ее хитов «Роза чайная», «Ты упал с Луны», «Гималаи».

Распутина много пела о любви и выступала в подчеркнуто откровенных нарядах. Сама она не считает упор на сексуальность в творчестве чем-то вульгарным.