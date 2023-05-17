«Мелкая провокация»: политолог о визите Лиз Трасс на Тайвань

Визит бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на Тайвань - провокация стран Запада в отношении Китая, целью которой является продление эскалации в отношениях. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Сергей Санакоев.

Визит Трасс на Тайвань можно расценивать просто как мелкую провокацию, как продолжение тех провокаций, которые осуществляет Запад, начиная с поездки Нэнси Пелоси [в августе 2022 занимала пост спикера палаты представителей США - прим.ред.]. Все это делается для того, чтобы вывести из равновесия Китай, чтобы спровоцировать его на действия, которые бы продлили эскалацию. Ситуация такая же, как и в случае с Украиной.

Сергей Санакоев Президент Российско-китайского аналитического центра, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы

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Специалист обратил внимание на недавнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина о намерении США предоставить Тайваню дополнительную военную помощь.

"Это происходит одновременно с визитом Трасс и говорит о том, что во всем происходящем есть четко отработанная методология. Видимо, сценарии пишутся в одном и том же кабинете в Лэнгли [штаб-квартире ЦРУ]", — сказал эксперт.

Вместе с тем Санакоев выразил мнение, что реакция Китая на визит Трасс будет относительно сдержанной.

"От Китая можно ожидать жесткой риторики, а также, возможно, проведения военных учений вокруг Тайваня, но ничего более серьезного... Тайвань - это неотъемлемая часть Китая, и Пекину незачем вести какие-то активные действия. В следующем году они будут спокойно и мирно работать на выборах. Уверен, что именно таким образом они смогут склонить всех китайцев на Тайване к дружбе и сотрудничеству с материковым Китаем", — отметил специалист.

Политолог также прокомментировал сделанное в ходе поездки на Тайвань заявление Трасс о необходимости создания экономической версии НАТО для сдерживания Китая.

"Это натуральный бред, экономически сдерживать Китай и тем более одновременно Россию невозможно! Наверное, Трасс не учила географию и не смотрела на карты. Уверен, что у нас достаточно ресурсов, чтобы Запад фактически изолировал сам себя, а мы развивались дальше со всем остальным огромным миром", — сказал он.

Трасс прибыла на Тайвань 16 мая. Как сообщило центральное информационное агентство острова, это первый визит экс-главы британского кабинета с 1996 года. Политик планирует провести встречи с должностными лицами, представителями деловых и научных кругов, а также выступить с речью на мероприятии спонсируемого тайваньскими властями аналитического центра Prospect Foundation, который власти КНР в апреле внесли в санкционный список.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь ранее заявил, что Трасс своим визитом на Тайвань пытается привлечь к себе внимание общественности, руководствуясь корыстными политическими интересами. Посол китая в Лондоне назвал поездку экс-премьера Британии "опасным политическим шоу".