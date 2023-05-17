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Госсовет КНР назвал визит экс-премьера Британии Трасс на Тайвань опасным политическим шоу

Визит экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на Тайвань – “политическое шоу” и провокационный шаг, который станет полезным для Лондона. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя посольства Китая в Лондоне.

В МИД Китая прокомментировали визит Лиз Трасс на Тайвань
© globallookpress.com

“Визит британского политика Лиз Трасс на Тайвань – опасное политическое шоу, которое не принесет Великобритании ничего, кроме вреда. Этот провокационный шаг вызвал сильное возмущение среди китайского народа и будет решительно отвергнут людьми с совестью из всех слоев общества”, – цитируются слова посла.

В заявлении было сказано, что Трасс, разыгрывая “тайваньскую карту” и принимая участие в политических шоу, а также ей подобные, вступающие в сговор с сепаратистскими силами, выступающими за независимость Тайваня, провоцируют конфронтацию и эскалацию напряженной ситуации.

В Центральном информационном агентстве Тайваня (CNA) во вторник сообщили, что Трасс прилетела на Тайвань.

Ситуация вокруг Тайваня существенно обострилась после того, как в августе 2022 года на острове побывала Нэнси Пелоси, занимающая тогда должность спикера палаты представителей Соединенных Штатов Америки. Власти КНР, считающие остров своей провинцией, с осуждением отреагировали на приезд Пелоси, посчитав данный шаг поддержкой тайваньского сепаратизма со США, после чего Китаем были проведены масштабные военные учения.

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Прерывание отношений между центральными властями КРН и островной провинцией произошло в 1949 году после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, которые проиграли гражданскую войну компартии Китая, перебрались на Тайвань. Возобновление деловых и неформальных контактов между Тайванем и материковой частью Китая состоялось в конце 1980-х годов, чему предшествовало налаживания контакта между сторонами через неправительственные объединения.

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