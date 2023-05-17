В МИД Китая прокомментировали визит Лиз Трасс на Тайвань

ПЕКИН, 17 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс своим визитом на Тайвань пытается привлечь к себе внимание общественности, руководствуясь корыстными политическими интересами. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Отдельные британские политики, утратив популярность, используют тайваньский вопрос, чтобы привлечь к себе внимание, - сообщил он на брифинге, комментируя поездку Трасс в Тайбэй. - Это делается всего лишь для того, чтобы извлечь личную политическую выгоду".

По словам китайского дипломата, правящая на острове Демократическая прогрессивная партия, принимая иностранных политиков, "торгует Тайванем". Ван Вэньбинь также подчеркнул, что попытки тайваньских сепаратистов заручиться поддержкой других стран и обособиться от КНР - это "провокации, которые неминуемо обречены на провал".

Во вторник Лиз Трасс прибыла на Тайвань. Как сообщило центральное информационное агентство острова, это первый визит экс-главы британского кабинета с 1996 года. Как отмечается, политик планирует провести встречи с должностными лицами, представителями деловых и научных кругов, а также выступить с речью на мероприятии спонсируемого тайваньскими властями аналитического центра Prospect Foundation, который власти КНР в апреле внесли в санкционный список.