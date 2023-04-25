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Лавров призвал генсека ООН выполнять обязанности модератора ближневосточного "квартета"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен уделять приоритетное внимание урегулированию на Ближнем Востоке, в том числе в качестве модератора ближневосточного "квартета". Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

Медведев не исключил, что Илон Маск может стать президентом США

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев не исключил, что на выборах президента Соединенных Штатов Америки победу может одержать Илон Маск.

Кабмин отозвал поправки о налогах для работающих из-за рубежа

Правительство приняло решение отозвать поправки о налогах. Это также касается налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих в России из-за рубежа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина. Кабмин счел необходимым внести в законопроект ряд технических уточнений до направления в Государственную Думу.

Байден официально объявил об участии в выборах президента США

Zuma/TACC

Действующий президент США Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я выдвигаюсь на переизбрание на пост президента США», — заявил Байден в распространенном видео.

Киев предложил новые ограничения для российских газа и нефти

Офис президента Украины Владимира Зеленского выступил за прекращение прямых поставок газа из России в Евросоюз. Там считают, что запрет не должен касаться лишь поставок через украинскую газотранспортную систему. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на план, опубликованный на сайте офиса украинского лидера.

SpaceX обзавелась пятой стартовой площадкой для ракет в США

Компания Илона Маска SpaceX получила разрешение на аренду второго ракетно-пускового комплекса на военной базе Ванденберг в Калифорнии, заявили Космические силы США. Как сообщает Reuters, она станет пятой стартовой площадкой компании в Соединенных Штатах.

ЕС запустил процесс совместных закупок газа

Еврокомиссия (ЕК) сообщила о запуске Евросоюзом с 25 апреля процесса совместных закупок газа, передает ТАСС. Согласно тексту заявления ЕК, союз становится сильнее благодаря действиям, совершаемым «в единстве и солидарности». С сегодняшнего дня запускается «первый призыв к компаниям покупать газ на уровне ЕС», говорится в сообщении.

Швеция высылает пятерых российских дипломатов

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил о высылке пяти российских дипломатов в связи с тем, что их деятельность «несовместима с дипломатическим статусом». Об этом пишет телеканал SVT. По словам главы МИД Швеции, о решении шведских властей было объявлено сегодня послу России Виктору Татаринцеву.

В Минпромторге рассказали о сделке по продаже российского завода Volkswagen

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил об утверждении основных параметров сделки по продаже завода Volkswagen в России дилеру «Авилон», передает агентство «Прайм». По его словам, сделка находится на последней стадии. Затем ожидается работа по индустриальным партнерам, с которыми «Авилон» будет организовывать производство, уточнил Мантуров.

В Польше подтвердили отказ теннисистке Дьяченко в перелете из-за гражданства РФ

Польская авиакомпания LOT подтвердила появившуюся информацию об отказе российской теннисистке Виталии Дьяченко в регистрации на рейс из-за ее гражданства. Об этом пишут РИА Новости. В компании отметили, что такое решение было принято в связи с постановлением польских властей. В документе говорится об ограничении на ряде пунктов пропуска в отношении граждан России, путешествующих из-за пределов Шенгена.

Акиньшина подала в суд на мужа