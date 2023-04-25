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23 минуты назад

Медведев не исключил, что Илон Маск может стать президентом США

ТАССиещё 6

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев не исключил, что на выборах президента Соединенных Штатов Америки победу может одержать Илон Маск.

Медведев не исключил, что Илон Маск может стать президентом США
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"Сейчас очень много говорят про того же самого Илона Маска как новое лицо новых Соединенных Штатов. В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больше, чем у того же [Дональда] Трампа или тем более [Джо] Байдена - тот же самый этот легендарный Илон. Это тоже было бы интересное развитие событий", - указал Медведев, выступая во вторник перед участниками марафона "Знание".

По словам Медведева, в настоящий момент России уже не настолько важно, кто занимает президентский пост в Белом доме, и по большей части это проблема американцев и их союзников.

"Но при затянувшейся агонии политических классов Соединенных Штатов это может стать тем триггером, который взорвет стабильное развитие всей человеческой цивилизации - этого не надо недооценивать", - добавил политик.

Политика,Илон Маск,Дмитрий Медведев,
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