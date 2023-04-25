Медведев не исключил, что Илон Маск может стать президентом США

"Сейчас очень много говорят про того же самого Илона Маска как новое лицо новых Соединенных Штатов. В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больше, чем у того же [Дональда] Трампа или тем более [Джо] Байдена - тот же самый этот легендарный Илон. Это тоже было бы интересное развитие событий", - указал Медведев, выступая во вторник перед участниками марафона "Знание".