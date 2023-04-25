Лавров призвал генсека ООН выполнять обязанности модератора ближневосточного "квартета"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен уделять приоритетное внимание урегулированию на Ближнем Востоке, в том числе в качестве модератора ближневосточного "квартета". Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

"Призываем руководство Секретариата ООН и лично генерального секретаря уделять повышенное внимание соблюдению решений Совета Безопасности ООН, особенно тех, которые касаются ближневосточного урегулирования. Мы также хотели бы, чтобы генеральный секретарь ООН активнее выполнял свои обязанности как модератор "квартета", не дожидаясь, пока поступит разрешение", - отметил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что "недавно генеральный секретарь ООН инициативно объявил о созыве в начале мая встречи по Афганистану". "Мы это поддерживаем, но почему бы так же инициативно не объявить о созыве заседания "квартета". Это в его прерогативах", - добавил он.