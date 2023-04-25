$81.55+0.2890.03+0.57
14 минут назад

Лавров призвал генсека ООН выполнять обязанности модератора ближневосточного "квартета"

ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен уделять приоритетное внимание урегулированию на Ближнем Востоке, в том числе в качестве модератора ближневосточного "квартета". Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.

Лавров призвал генсека ООН выполнять обязанности модератора ближневосточного "квартета"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Призываем руководство Секретариата ООН и лично генерального секретаря уделять повышенное внимание соблюдению решений Совета Безопасности ООН, особенно тех, которые касаются ближневосточного урегулирования. Мы также хотели бы, чтобы генеральный секретарь ООН активнее выполнял свои обязанности как модератор "квартета", не дожидаясь, пока поступит разрешение", - отметил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что "недавно генеральный секретарь ООН инициативно объявил о созыве в начале мая встречи по Афганистану". "Мы это поддерживаем, но почему бы так же инициативно не объявить о созыве заседания "квартета". Это в его прерогативах", - добавил он.

"Считаю, что в подобных условиях роль ООН как координатора многосторонней дипломатии особенно востребована", - подчеркнул министр.

Политика,Антониу Гутерриш,Сергей Лавров,МИД России,Совбез ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий