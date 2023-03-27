"Аппетит приходит во время еды. Если Нетаньяху не пойдет на уступки, тогда протесты будут нарастать. А если он на них пойдет, то с немалой долей вероятности протестующие выступят с требованием его отставки. То есть они начнут требовать большего. Сейчас они хотят отмены судебной реформы, а тут начнут требовать смены правительства. Особенно если сын Нетаньяху прав, и за всем этим стоит администрация США.



Пока в ходе протестов никто не пострадал, но как только появятся жертвы, а шансы на это есть, то ситуация может выйти из-под контроля. Это уникальная для страны история, она даже может привести Израиль к гражданской войне. Не думаю, что это произойдет, но риски такие есть. А с учетом неблагополучного для Израиля внешнего окружения перспективы страны становятся туманными", — заявил эксперт.