Востоковед, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин в разговоре с Рамблером рассказал о причинах массовых протестов в Израиле и оценил риски госпереворота в стране, сравнив происходящее в израильских городах с украинским Майданом.
Ранее сообщалось, что более 600 тысяч израильтян вышли на демонстрации по всей стране. Новый виток протестных акции начался после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта. До этого Галлант призвал приостановить судебную реформу из соображений безопасности.
Людей на улицы городов Израиля начали выводить представители местной оппозиции, которую не устроила инициированная коалиционным правительством судебная реформа, отметил специалист.
"И поскольку большая часть СМИ в Израиле либеральна, связана с нынешней оппозицией, то протесты постепенно ширились. И тут надо отметить недавнее заявление Яира Нетаньяху - сына премьер-министра Израиля, который сказал, что за протестами стоит нынешняя администрация США. Он напрямую обвинил Госдеп. И практически после того, как он это сделал, протесты приобрели лавинообразный характер", — сказал Каргин.
По словам эксперта, заявление министра обороны Израиля и сторонника Нетаньяху Йоава Галанта, высказавшегося за приостановку спорной судебной реформы, стали неожиданностью для руководства страны.
"Ранее протесты происходили, но сообщения об их многочисленности были сильно преувеличены. В основном они затрагивали Тель-Авив и другие светские города. Но после того, как Нетаньяху уволил Галанта, ситуация начала выходить из-под контроля. В Тель-Авиве, например, люди начали строить баррикады, нападать на проезжающие машины. Кроме того, была попытка прорыва к дому Нетаньяху.
На сегодняшний день противники реформы собираются, как они говорят, "остановить страну". В Израиле велика власть профсоюзов. Из-за них, например, перестал работать главный аэропорт страны имени Бен-Гуриона, также врачи заявляют, что не будут работать, и так далее", — отметил востоковед.
Комментируя сообщения СМИ о том, что Нетаньяху пообещал партнерам по коалиции приостановить судебную реформу, Каргин подчеркнул, что пока этого не произошло.
"Мой прогноз, что, скорее всего, он все-таки это сделает, поскольку на него оказывается гигантское давление. Отказавшись от реформы, от одного из предвыборных обещаний представителей правящей правоконсервативной коалиции, Нетаньяху себя фактически "кастрирует" в политическом плане. После этого его политическое будущее представляется туманным. Против него открыты уголовные дела. И, думаю, эта юридическая система, на которую он покусился и которая фактически правит в Израиле, ему этого не простит", — сказал эксперт.
Каргин сравнил происходящее в стране с событиями на Украине 2004 и 2013-2014 годов, назвав протесты "израильским вариантом Майдана".
"Происходящее в Израиле нам демонстрирует, что на Западе элиты могут де-факто не признать результаты выборов, которые им не понравились, и ввести комплекс мер, которые очень похожи на "оранжевую революцию", на то, что происходило на Майдане... Через такой комплекс мер хотят по сути отыграть выборы назад, обесценить предвыборные обещания политиков, вынудить их пойти на попятную", — сказал собеседник Рамблера.
Вместе с тем он ответил на вопрос о том, ждать ли нарастания протестов в Израиле и расширения перечня требований митингующих.
"Аппетит приходит во время еды. Если Нетаньяху не пойдет на уступки, тогда протесты будут нарастать. А если он на них пойдет, то с немалой долей вероятности протестующие выступят с требованием его отставки. То есть они начнут требовать большего. Сейчас они хотят отмены судебной реформы, а тут начнут требовать смены правительства. Особенно если сын Нетаньяху прав, и за всем этим стоит администрация США.
Пока в ходе протестов никто не пострадал, но как только появятся жертвы, а шансы на это есть, то ситуация может выйти из-под контроля. Это уникальная для страны история, она даже может привести Израиль к гражданской войне. Не думаю, что это произойдет, но риски такие есть. А с учетом неблагополучного для Израиля внешнего окружения перспективы страны становятся туманными", — заявил эксперт.
Говоря о влиянии событий в Израиле на отношения Иерусалима и Москвы, Каргин подчеркнул, что Нетаньяху изначально находился в хороших отношениях с российскими властями и президентом РФ Владимиром Путиным.
"Он, например, приезжал в Москву на празднование Дня Победы и прочее. То есть был некий личный контакт. А когда он выиграл выборы, вновь пришел к власти, то американцы начали оказывать на него очень серьезное давление. И Нетаньяху этому давлению поддался - прежних отношений между Израилем и Россией уже не было. Скорее всего, к России он относится достаточно лояльно, но его политика сейчас несамостоятельна.
Если нынешнее правительство Израиля падет, то ему на смену, скорее всего, придет леволиберальное правительство. И такой вариант очень невыгоден для России, ведь это будет правительство, которое находится под полным контролем США. Тогда Израиль, который могут спровоцировать, может стать источником напряжения и угрозы для России", — заключил аналитик.
В Иерусалиме 27 марта около здания парламента Израиля продолжается демонстрация протестующих. Как сообщает Центральная Служба Новостей, некоторому количеству из них удалось проникнуть внутрь Кнессета. Охрана смогла задержать их, после чего вывела демонстрантов наружу.