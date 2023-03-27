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35 минут назад

600 тысяч против Нетаньяху: массовые протесты в Израиле

Александр Котлеткин

Более 600 тысяч израильтян вышли на демонстрации по всей стране. Новый виток протестных акции начался после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта. Ранее Галлант призвал приостановить судебную реформу из соображений безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

1/13 Протесты против судебной реформы в Израиле, 25 марта 2023 года
Фото: EPA/ТАСС
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2/13 Протесты против судебной реформы в Израиле, 25 марта 2023 года
Фото: EPA/ТАСС
3/13 Задержание одного из протестующих против закона о судебной реформе, 25 марта 2023 года
Фото: EPA/ТАСС
4/13 Протестующие перекрыли шоссе "Аялона", 25 марта 2023 года
Фото: EPA/ТАСС
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5/13 Протестующие на улицах Израиля после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил об отставке министра обороны, 26 марта 2023 года
Фото: globallookpress.com
6/13 Протестующий выкрикивает лозунги во время массовых антиправительственных протестов, 27 марта 2023 года
Фото: globallookpress.com
7/13 Конная полиция на улицах Тель-Авива, 27 марта 2023 года
Фото: globallookpress.com
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8/13 Протестующие держат израильские флаги во время столкновений с полицией на массовой антиправительственной акции протеста, 27 марта 2023 года
Фото: globallookpress.com
9/13 Израильские демонстранты блокируют дорогу во время протестов, 27 марта 2023 года
Фото: globallookpress.com
10/13 Столкновение протестующих с полицией, 27 марта 2023 года
Фото: globallookpress.com
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11/13 Столкновение протестующих с полицией, 27 марта 2023 года
Фото: globallookpress.com
12/13 Протесты против судебной реформы в Израиле, 27 марта 2023 года
Фото: globallookpress.com
13/13 Столкновение протестующих с полицией, 27 марта 2023 года
Фото: globallookpress.com

Массовые протесты против реформы юридической системы Израиля длятся 12-ю неделю. Проект законов предполагает значительное сокращение полномочий верховного суда и дает правительству контроль над назначением судей.

Что происходит в Израиле – в галерее «Рамблера».

В мире,Фото,Биньямин Нетаньяху,
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