600 тысяч против Нетаньяху: массовые протесты в Израиле

Более 600 тысяч израильтян вышли на демонстрации по всей стране. Новый виток протестных акции начался после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта. Ранее Галлант призвал приостановить судебную реформу из соображений безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.