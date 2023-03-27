600 тысяч против Нетаньяху: массовые протесты в Израиле

Более 600 тысяч израильтян вышли на демонстрации по всей стране. Новый виток протестных акции начался после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта. Ранее Галлант призвал приостановить судебную реформу из соображений безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Массовые протесты против реформы юридической системы Израиля длятся 12-ю неделю. Проект законов предполагает значительное сокращение полномочий верховного суда и дает правительству контроль над назначением судей.
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