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36 минут назад

Министр обороны Израиля призвал отказаться от проведения судебной реформы

Газета.Ru

Министр обороны Израиля Йоав Галант призвал отказаться от проведения судебной реформы по соображениям национальной безопасности, сообщает ТАСС.

Министр обороны Израиля призвал отказаться от проведения судебной реформы
Фото: Gili Yaari/ZUMAPRESS/Global Look PressGili Yaari/ZUMAPRESS/Global Look Press

"То, что я слышу с мест, беспокоит меня. То, что происходит с израильским обществом, не проходит мимо Армии обороны Израиля. Я вижу, как мощь наших сил слабеет. Раскол внутри страны проник глубоко в Армию обороны Израиля и в оборонные структуры, это явная и существенная угроза безопасности Израиля. Я не допущу этого", - заявил Галант.

Он признал необходимость изменения судебной системы Израиля, однако предостерег коллег по правительству от исполнения реформы любой ценой. Галант стал первым министром в правительстве Биньямина Нетаньяху, который высказался за прекращение реформы.

Ранее генеральный прокурор Израиля Гали Бахарав-Миара предупредила премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, что его участие в плане пересмотра судебной системы будет незаконным.

В мире,Биньямин Нетаньяху,ЦАХАЛ,
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