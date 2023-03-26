Министр обороны Израиля призвал отказаться от проведения судебной реформы

"То, что я слышу с мест, беспокоит меня. То, что происходит с израильским обществом, не проходит мимо Армии обороны Израиля. Я вижу, как мощь наших сил слабеет. Раскол внутри страны проник глубоко в Армию обороны Израиля и в оборонные структуры, это явная и существенная угроза безопасности Израиля. Я не допущу этого", - заявил Галант.