«Макрона еще больше возненавидят»: эксперт о пенсионной реформе во Франции

После принятия во Франции закона о пенсионной реформе жители страны еще больше возненавидят президента Эммануэля Макрона, но в конечном итоге смирятся с изменениями. Об этом разговоре с Рамблером заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров, комментируя решение французских властей повысить пенсионный возраст без согласования в парламенте страны.
Эксперт напомнил, что изначально президент республики Эммануэль Макрон планировал провести реформу в 2019 году.
"Причем первоначально была идея полностью реформировать французскую пенсионную систему, в которой насчитывалось до сорока пенсионных режимов для различных категорий трудящихся. Хотели сделать отдельный режим, начислять пенсионные баллы. Но из-за пандемии, из-за того, что было много недовольных этой реформой, ее решили отложить. Тем более Макрон тогда собирался переизбираться - ему все это было ни к чему", — отметил специалист.
Вместе с тем Федоров подчеркнул, что в сейчас, в отличие от ситуации 2019 года, Макрону "нечего терять".
"Согласно Конституции Франции, он не может баллотироваться на третий президентский срок. Поэтому из-за пенсионной реформы Макрон потеряет в рейтинге, но не более того", — сказал он.
Чтобы "протащить" реформу, французское правительство использовало статью 49.3 Конституции страны, которая позволяет путем постановки вотума доверия правительству проводить реформы, невзирая на сопротивление парламентариев нижней палаты, рассказал Федоров.
"Премьер-министр ФранцииЭлизабет Борн с сентября прошлого года, когда прошли выборы и был сформирован новый состав парламента, более десяти раз применяла эту статью для проведения "сложных" законов, которым сопротивлялась оппозиция.
В этот раз произошло то же самое. Так как президент и правительство были уверены, что оппозиция заблокировала бы голосование, они решили не рисковать и использовать этот инструмент - статью 49.3 Конституции", — сказал эксперт.
Согласно социологическим опросам, более 60% французов поддерживало акции протеста против пенсионной реформы, однако 70% заявляли, что закон все равно будет принят.
"Так оно и получилось", — сказал собеседник.
Говоря о дельнейшем развитии событий во Франции, политолог допустил, что профсоюзы попытаются "накалить ситуацию".
"Обычно акции протеста во Франции сопровождаются погромами и столкновениями митингующих с полицией... Протестное движение было рассчитано на то, чтобы надавить на Сенат, правительство и парламент, чтобы они сдали назад по вопросу реформы. Но этого не произошло. Макрон и правительство Франции проявили терпение и определенную волю, чтобы провести соответствующий закон.
Полагаю, что сейчас профсоюзы попытаются опять вывести людей на улицы, организовать забастовки. Тем не менее мне представляется, что постепенно протесты утихнут. Французы еще больше возненавидят Макрона, но смирятся с тем, что закон о пенсионной реформе принят", — заключил аналитик.
Ранее власти Франции повысили пенсионный возраст без согласования в парламенте страны. Об увеличении возраста выхода на пенсию до 64 лет объявила премьер-министр Элизабет Борн.
16 марта митинги прошли во всех крупных городах Франции. Профсоюзы анонсировали 23 марта новую всеобщую акцию протеста против закона о повышении пенсионного возраста в стране.