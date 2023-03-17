«Макрона еще больше возненавидят»: эксперт о пенсионной реформе во Франции

"Обычно акции протеста во Франции сопровождаются погромами и столкновениями митингующих с полицией... Протестное движение было рассчитано на то, чтобы надавить на Сенат, правительство и парламент, чтобы они сдали назад по вопросу реформы. Но этого не произошло. Макрон и правительство Франции проявили терпение и определенную волю, чтобы провести соответствующий закон.



Полагаю, что сейчас профсоюзы попытаются опять вывести людей на улицы, организовать забастовки. Тем не менее мне представляется, что постепенно протесты утихнут. Французы еще больше возненавидят Макрона, но смирятся с тем, что закон о пенсионной реформе принят", — заключил аналитик.