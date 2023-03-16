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52 минуты назад

Власти Франции повысили пенсионный возраст в обход парламента

News.ru

Власти Франции повысили пенсионный возраст без согласования в парламенте страны. Об увеличении возраста выхода на пенсию до 64 лет объявила премьер-министр Элизабет Борн. Французские депутаты в связи с этим потребовали ее отставки. Трансляцию заседания ведет телеканал BFM.

Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима. Я привержена нашей социальной модели, и эта реформа — плод компромисса, с которым согласились законодатели обеих палат парламента. Я готова взять на себя за него ответственность, — сказала Борн.

Она сослалась на статью 49.3 конституции, по которой правительство имеет право принять закон без одобрения депутатов. Президент группы Национального объединения в Ассамблее Марин Ле Пен указала, что внесет вотум недоверия правительству.

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Граждане страны с января протестуют против принятия непопулярного закона, сегодня они тоже собрались на улицах.

В мире,Видео,Элизабет Борн,
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