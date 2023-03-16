Власти Франции повысили пенсионный возраст в обход парламента

Власти Франции повысили пенсионный возраст без согласования в парламенте страны. Об увеличении возраста выхода на пенсию до 64 лет объявила премьер-министр Элизабет Борн. Французские депутаты в связи с этим потребовали ее отставки. Трансляцию заседания ведет телеканал BFM.
Мы не будем брать на себя риск многочасовых дебатов, не будем рисковать будущим нашей пенсионной системы. Эта реформа необходима. Я привержена нашей социальной модели, и эта реформа — плод компромисса, с которым согласились законодатели обеих палат парламента. Я готова взять на себя за него ответственность, — сказала Борн.
Она сослалась на статью 49.3 конституции, по которой правительство имеет право принять закон без одобрения депутатов. Президент группы Национального объединения в Ассамблее Марин Ле Пен указала, что внесет вотум недоверия правительству.
Граждане страны с января протестуют против принятия непопулярного закона, сегодня они тоже собрались на улицах.