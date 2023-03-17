На митинге в Париже против пенсионной реформы произошли задержания

В Париже в результате протестов против пенсионной реформы сотрудники правоохранительных органов задержали 73 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Figaro.
По данным полиции, это число может увеличиться. В настоящее время представители властей преследуют несколько сотен участников демонстрации, которые разбрелись по улицам в центре города после того, как правоохранительные органы разогнали людей на площади Согласия. Теперь они передвигаются по фешенебельным улицам, где, в частности, находится резиденция главы государства – Елисейский дворец.
Митингующие агрессивно настроены. Они переворачивают многочисленные мусорные баки, которые скопились на улицах из-за забастовки сотрудников коммунальных служб. Происходящее пугает туристов, которые разбегаются в панике.
16 марта митинги прошли во всех крупных городах Франции. Профсоюз анонсировали 23 марта новую всеобщую акцию протеста против закона о повышении пенсионного возраста в стране. Власти начнут его повышение на три месяца в год с 1 сентября. К 2030 году он будет не 62 года, а 64.