На митинге в Париже против пенсионной реформы произошли задержания

В Париже в результате протестов против пенсионной реформы сотрудники правоохранительных органов задержали 73 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на Figaro.

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По данным полиции, это число может увеличиться. В настоящее время представители властей преследуют несколько сотен участников демонстрации, которые разбрелись по улицам в центре города после того, как правоохранительные органы разогнали людей на площади Согласия. Теперь они передвигаются по фешенебельным улицам, где, в частности, находится резиденция главы государства – Елисейский дворец.

Митингующие агрессивно настроены. Они переворачивают многочисленные мусорные баки, которые скопились на улицах из-за забастовки сотрудников коммунальных служб. Происходящее пугает туристов, которые разбегаются в панике.