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1 час назад

Востоковед оценила сообщения об обогащении Ираном урана до 84%

Семён Капранов
Каринэ Геворгян эксперт

Востоковед, политолог Каринэ Геворгян в разговоре с Рамблером прокомментировала сообщение агентства Bloomberg об обнаружении в Иране обогащенного до 84% урана, назвав его "политическим вбросом".

В новости говорится, что инспекторы МАГАТЭ "пришли к выводу" о том, что Ирану удалось добиться обогащения урана до 84%. Но это не означает, что там действительно имеется такое топливо - возможности МАГАТЭ при проверках очень ограничены.

Во времена президентства Дональда Трампа США вышли из иранской ядерной сделки. И теперь иранцы могут ограниченно принимать меры по допуску инспекторов МАГАТЭ. Когда соглашение действовало, они допускали инспекторов на любой объект, а теперь они пускают их только туда, куда сами захотят. Иранцы сами это решают. Ранее специалисты говорили, что у Ирана есть возможности обогащать уран только до 60%. Полагаю, что представители МАГАТЭ сами не видели обогащенного до 84% урана и не проверяли это - их не могли допустить. Поэтому это только их выводы. Может быть, у Ирана и есть обогащенный до 84% уран, а, может быть, и нет. Поэтому заявление о выводах МАГАТЭ - чисто политическое, это политический вброс.
Каринэ Геворгян
Каринэ Геворгян Российский политолог, востоковед-иранист, лингвист, переводчик
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МАГАТЭ - это организация, которая находится под очень серьезным политическим давлением стран Запада, в первую очередь США, отметила политолог.

"Вспомните, как специалисты МАГАТЭ приезжали на Запорожскую АЭС. Тогда они говорили то, что "надо говорить", вместо того, чтобы действительно озаботиться вопросами безопасности станции", — заявила собеседница Рамблера.

Иран - серьезное государство с ответственной политической элитой, подчеркнула Геворгян.

"К тому, что заявляют власти Ирана, нужно относиться очень серьезно. И ранее они говорили: "Нам не нужно атомное оружие, в том числе по религиозным убеждениям, а все, что нам нужно - это оборона и безопасность нашей страны, оружие, которое позволяет сохранять свой суверенитет". Соответственно, если они обогащают уран до 84%, то в случае чего - они могут его использовать для обороны, но не для нападения. Носители для любого ядерного заряда у них есть. Но ни на кого нападать им не нужно... Иран имеет серьезные позиции на северо-западе Афганистана, в Ираке, в Сирии, в Ливане и так далее. Он обеспечил себе зоны влияния, сохраняя собственные границы", — сказала она.

Ранее об обнаружении в Иране обогащенного до 84% урана со ссылкой на источники передавало агентство Bloomberg. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди назвал подобную информацию измышлениями и искажением фактов.

В мире,Каринэ Геворгян,Бехруз Камальванди,Дональд Трамп,МАГАТЭ,
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