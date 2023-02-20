"К тому, что заявляют власти Ирана, нужно относиться очень серьезно. И ранее они говорили: "Нам не нужно атомное оружие, в том числе по религиозным убеждениям, а все, что нам нужно - это оборона и безопасность нашей страны, оружие, которое позволяет сохранять свой суверенитет". Соответственно, если они обогащают уран до 84%, то в случае чего - они могут его использовать для обороны, но не для нападения. Носители для любого ядерного заряда у них есть. Но ни на кого нападать им не нужно... Иран имеет серьезные позиции на северо-западе Афганистана, в Ираке, в Сирии, в Ливане и так далее. Он обеспечил себе зоны влияния, сохраняя собственные границы", — сказала она.