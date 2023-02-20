Востоковед, политолог Каринэ Геворгян в разговоре с Рамблером прокомментировала сообщение агентства Bloomberg об обнаружении в Иране обогащенного до 84% урана, назвав его "политическим вбросом".
МАГАТЭ - это организация, которая находится под очень серьезным политическим давлением стран Запада, в первую очередь США, отметила политолог.
"Вспомните, как специалисты МАГАТЭ приезжали на Запорожскую АЭС. Тогда они говорили то, что "надо говорить", вместо того, чтобы действительно озаботиться вопросами безопасности станции", — заявила собеседница Рамблера.
Иран - серьезное государство с ответственной политической элитой, подчеркнула Геворгян.
"К тому, что заявляют власти Ирана, нужно относиться очень серьезно. И ранее они говорили: "Нам не нужно атомное оружие, в том числе по религиозным убеждениям, а все, что нам нужно - это оборона и безопасность нашей страны, оружие, которое позволяет сохранять свой суверенитет". Соответственно, если они обогащают уран до 84%, то в случае чего - они могут его использовать для обороны, но не для нападения. Носители для любого ядерного заряда у них есть. Но ни на кого нападать им не нужно... Иран имеет серьезные позиции на северо-западе Афганистана, в Ираке, в Сирии, в Ливане и так далее. Он обеспечил себе зоны влияния, сохраняя собственные границы", — сказала она.
Ранее об обнаружении в Иране обогащенного до 84% урана со ссылкой на источники передавало агентство Bloomberg. Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди назвал подобную информацию измышлениями и искажением фактов.