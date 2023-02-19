Bloomberg: Иран смог обогатить уран до 84%

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пришли к выводу, что Ирану удалось добиться обогащения урана до 84%. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, инспекторы МАГАТЭ по итогам проверки на прошлой неделе выяснили, что Иран получил уран, обогащенный до 84%. Это наиболее высокий уровень обогащения топлива, зафиксированный в стране, подчеркивает агентство.

Bloomberg отмечает, что для создания ядерного оружия необходимо добиться обогащения урана до 90%. Как пишет агентство, экспертам МАГАТЭ еще предстоит определить, добивался ли Иран обогащения урана до рекордного уровня, или это произошло "непреднамеренно вследствие накопления" топлива в трубах, соединяющих центрифуги.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в начале февраля заявил, что в ходе внезапной инспекции на ядерном объекте в Фордо было обнаружено незаявленное изменение в соединении между двумя каскадами центрифуг IR-6, обогащающих уран до 60%. Он утверждал, что иранцы внесли существенные изменения в конструкцию завода по обогащению топлива без предварительного уведомления агентства.

Великобритания, Германия, США и Франция выразили обеспокоенность по поводу сведений, содержащихся в докладе МАГАТЭ. В совместном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента, их представители подчеркнули, что "производство Ираном обогащенного урана на объекте в Фордо несет значительные риски для режима нераспространения [ядерного оружия] и не объясняется гражданскими потребностями".