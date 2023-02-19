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1 час назад

Bloomberg: эксперты МАГАТЭ выяснили, что Иран смог обогатить уран до 84%

ТАСС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пришли к выводу, что Ирану удалось добиться обогащения урана до 84%. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: Иран смог обогатить уран до 84%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их данным, инспекторы МАГАТЭ по итогам проверки на прошлой неделе выяснили, что Иран получил уран, обогащенный до 84%. Это наиболее высокий уровень обогащения топлива, зафиксированный в стране, подчеркивает агентство.

Bloomberg отмечает, что для создания ядерного оружия необходимо добиться обогащения урана до 90%. Как пишет агентство, экспертам МАГАТЭ еще предстоит определить, добивался ли Иран обогащения урана до рекордного уровня, или это произошло "непреднамеренно вследствие накопления" топлива в трубах, соединяющих центрифуги.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в начале февраля заявил, что в ходе внезапной инспекции на ядерном объекте в Фордо было обнаружено незаявленное изменение в соединении между двумя каскадами центрифуг IR-6, обогащающих уран до 60%. Он утверждал, что иранцы внесли существенные изменения в конструкцию завода по обогащению топлива без предварительного уведомления агентства.

В Иране приступили к разработке крупнейшего месторождения урана

Великобритания, Германия, США и Франция выразили обеспокоенность по поводу сведений, содержащихся в докладе МАГАТЭ. В совместном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента, их представители подчеркнули, что "производство Ираном обогащенного урана на объекте в Фордо несет значительные риски для режима нераспространения [ядерного оружия] и не объясняется гражданскими потребностями".

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что доклад МАГАТЭ об обогащении урана до 60% на объекте в Фордо основан на устаревшей информации и на ошибочном суждении одного из инспекторов агентства.

Армия,Рафаэль Гросси,Бехруз Камальванди,МАГАТЭ,Госдеп США,
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