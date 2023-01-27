Верховный суд Нидерландов может вынести решение по делу о скифском золоте 15 сентября. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении инстанции.

"Вынесение решения по делу в предварительном порядке назначено на 15 сентября", - отмечается в документе.

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Генеральный прокурор Нидерландов полагает, что скифское золото следует передать Украине. Об этом говорится в заключении, опубликованном в пятницу Верховным судом королевства.

В документе отмечается, что вынесенное ранее апелляционным судом Амстердама решение о передаче Киеву коллекции "может быть оставлено в силе", а кассационная жалоба крымских музеев "должна быть отклонена".

По мнению прокурора, аргументы, представленные крымскими музеями, в частности о том, что решение нарушает первый протокол Европейской конвенции по правам человека, недействительны, а решение апелляционного суда о передаче экспонатов Украине основывается "на действующем своде национальных законов и служит законным общественным интересам".

Заключение генерального прокурора является независимым мнением, которое Верховный суд может как принять во внимание, так и не учитывать при вынесении решения.

Решение Верховного суда Нидерландов по делу о скифском золоте, скорее всего, будет иметь политические мотивы и поэтому будет необъективным. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Я не ожидаю объективного решения. В европейских странах принимают политические решения против России. Поэтому ожидать решения в нашу пользу, честно говоря, не приходится. Возможно, они примут промежуточное решение и отложат до изменения политической ситуации в мире", - сказал Цеков.

Он добавил, что в том случае, если решение суда будет в пользу Украины, музеи многих стран мира будут бояться организовывать выставки или передавать свои коллекции в Нидерланды и другие европейские страны.

По словам директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, даже если будет вынесено решение в пользу Украины, в Крыму продолжат добиваться справедливости и возвращения коллекции.

"Есть мировые примеры, когда проблема не утихает, несмотря на юридическое разрешение. Есть время, есть желание вернуть, поэтому будем исходить из конкретных возможностей", - сказал Мальгин, добавив, что возможность компромисса не обсуждалась в силу многих причин.

Он также выразил беспокойство, что на протяжении девяти лет не проводится реставрация коллекции.

"Никто не имеет права проводить реставрацию, не приглашая владельца. Но она хранится, я надеюсь, в нормальных условиях. Мы знаем наших голландских коллег, в этом смысле, с позитивной стороны. Но по логике вещей, нам должны были предоставить право ознакомиться с условиями хранения, но такого права нам предоставлено не было", - добавил Мальгин.

27 января 2023 года опубликовано заключение Верховного суда Нидерландов по делу о принадлежности коллекции скифского золота, вывезенной в 2014 году из Крыма. Согласно заключению, генеральный прокурор королевства полагает, что скифское золото следует передать Украине, а вынесенное ранее апелляционным судом Амстердама решение о передаче Киеву коллекции "может быть оставлено в силе". Вынесение решения по делу в предварительном порядке назначено на 15 сентября 2023 года. ТАСС подготовил материал об истории спора о принадлежности коллекции.

О выставке

6 февраля 2014 года в Нидерландах в Музее Алларда Пирсона (Allard Pierson Museum), принадлежащем Амстердамскому университету, открылась выставка скифского золота (полное название - "Крым - золотой остров в Черном море"). На ней были представлены археологические находки, сделанные в Крыму. Экспозиция датирована периодом от греческой колонизации полуострова (VI век до н. э.) до раннего средневековья (VI-VII века). Всего было представлено более 580 артефактов (свыше 2 тыс. предметов). Коллекция включает не только золотые изделия, но также предметы из бронзы, керамики и другое. Наиболее ценными экспонатами считаются двустороннее скульптурное изображение змееногой богини скифов, шатровое навершие в виде грифона, украшения конской узды, лепные сосуды в виде овец и другое.

Экспонаты предоставили четыре крымских музея (на тот момент Крым входил в состав Украины как автономная республика) - Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный и археологический заповедник, Керченский историко-культурный музей-заповедник и музей-заповедник "Херсонес Таврический", а также Музей исторических драгоценностей Украины (филиал Национального музея истории Украины). При этом из общего числа экспонатов киевский музей предоставил 19.

История выставки

В Крыму подготовка к выставке началась в 2011 году. Впервые экспозиция открылась 3 июля 2013 года в Германии, в Рейнском краеведческом музее Бонна (Rheinisches landesmuseum Bonn). 19 января 2014 года коллекция была перевезена в Амстердам.

Экспонаты крымских музеев были застрахованы на период проведения выставки на сумму более €1 млн, при этом голландская сторона оценила их стоимость в €10 млн.

Выставка в Нидерландах должна была завершиться 28 мая 2014 года, а до 1 июня того же года все экспонаты планировалось вернуть в Крым и Киев. По общепринятым международным нормам все предметы выставки принадлежат тем музеям, где они выставляются на постоянной основе и с которыми заключен договор о проведении экспозиции. В договоре с Музеем Алларда Пирсона было так же прописано, что владельцем экспонатов выступает государство Украина.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года, в результате которого власть перешла к оппозиции, новое украинское правительство приняло решение передать управление коллекцией как государственной собственностью Украины напрямую министерству культуры. Последнее распорядилось заочно передать все экспонаты выставки Музею истории Украины.

После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года Нидерланды не признали суверенитета России над полуостровом.

Возникла юридическая коллизия по вопросу принадлежности экспонатов выставки "Крым - золотой остров в Черном море". Свои права на них заявили Россия и Украина. Музей Алларда Пирсона имел обязательства по возвращению скифского золота перед Министерством культуры Украины и перед крымскими музеями. Поскольку вопрос о возвращении коллекции был не решен, выставку решили продлить до августа 2014 года. Стороны пытались урегулировать проблему в досудебном порядке, но к соглашению так и не пришли.

В августе 2014 года руководство Музея Алларда Пирсона заявило, что не вернет экспонаты ни крымским музеям, ни Киеву до разрешения юридического спора. Только 19 предметов из коллекции были возвращены в Музей исторических драгоценностей Украины, остальные артефакты остались в хранилище амстердамского музея.

Претензии сторон

Украина настаивает на возвращении себе всех музейных предметов, которые экспонировались в Нидерландах в 2014 году. Власти Республики Крым считают, что коллекция должна вернуться на полуостров, поскольку все предметы из нее были найдены на территории Крыма и долгие годы хранились в его музеях.

19 ноября 2014 года четыре крымских музея подали в окружной суд столицы Нидерландов коллективный иск к Амстердамскому университету с требованием исполнить обязательства по контрактам и вернуть коллекцию в Крым. Притязания крымских музеев на экспонаты поддержало Министерство культуры РФ. В январе 2015 года запрос в суд на участие в деле в качестве заинтересованной стороны поступил от правительства Нидерландов, в феврале того же года - от украинских властей.

В начале апреля 2016 года окружной суд Амстердама признал Украину одной из сторон судебного разбирательства о принадлежности скифского золота. Заявка Нидерландов была отклонена.

Судебные разбирательства

5 октября 2016 года в Амстердаме начались слушания по делу о принадлежности скифского золота. Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что Киев подаст апелляцию, если решение будет принято не в пользу украинской стороны. 2 декабря того же года пресс-служба прокуратуры Украины сообщила, что постановлением Печерского районного суда Киева на музейные экспонаты выставки наложен арест. Кроме того, суд направил документы в Интерпол для объявления коллекции в международный розыск (официального сообщения Интерпола не последовало).

14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть возвращено Украине. В решении отмечалось, что суд согласен с доводами Киева, который заявил, что по Конвенции ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, культурное наследие должно принадлежать суверенному государству, а Крым таковым не является. Однако суд отказался выносить окончательное решение о принадлежности экспонатов, отметив, что этот вопрос должен рассматриваться уже после возвращения коллекции Киеву. Отдельно Украину предписали оплатить стоимость хранения экспонатов в запасниках амстердамского музея (около €111 тыс.).

28 марта 2017 года крымские музеи опротестовали решение окружного суда в апелляционном суде Амстердама. Рассмотрение жалобы началось 11 марта того же года.

16 июля 2019 года апелляционный суд Амстердама постановил отменить решение окружного суда, однако отложил вынесение окончательного вердикта по делу о скифском золоте. Как сообщил суд, вопреки утверждениям украинской стороны, голландские законы и Конвенция ЮНЕСКО 1970 года не применимы к данному делу. Апелляционный суд также запросил у сторон спора дополнительные документы об имущественных правах на коллекцию и постановил, что экспонаты должны оставаться в Музее Алларда Пирсона до принятия окончательного решения.

В сентябре 2019 года крымские музеи представили в суд дополнительные сведения о праве собственности на артефакты, включая акты о приемке находок в музейные коллекции, а также фотодокументы, подтверждающие, что экспонаты находились в музеях Крыма еще до передачи полуострова Украинской ССР в 1954 году.

В октябре 2019 года Украина заявила отвод судье апелляционного суда Амстердама Дуко Оранье в связи с обстоятельствами, "которые могут свидетельствовать о его предвзятости". Основанием для иска стало то, что ранее судья представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой" в деле ЮКОСа и сотрудничал с адвокатами, которые теперь защищают крымские музеи. Однако в ноябре того же года суд отклонил требование Киева. В июле 2020 года украинская сторона вновь обратилась с заявлением об отводе Дуко Оранье. Несмотря на то, что суд не нашел доказательств его заинтересованности в деле, в октябре 2020 года в судейской коллегии Оранье сменил Джерард Левин.

Впоследствии апелляционный суд Амстердама неоднократно переносил рассмотрение дела о коллекции скифского золота. 22 апреля 2021 года слушания возобновились, но вынесение судебного решения о принадлежности экспонатов вновь было отложено.

Решение апелляционного суда

26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила председательствующая судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и должны быть переданы украинской стороне. При этом крымские музеи имели право в течение трех месяцев подать апелляцию. До окончательного решения суда коллекция осталась на хранении в Музее Алларда Пирсона.