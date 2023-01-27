Верховный суд Нидерландов может вынести решение по делу о скифском золоте 15 сентября. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении инстанции.
"Вынесение решения по делу в предварительном порядке назначено на 15 сентября", - отмечается в документе.
Генеральный прокурор Нидерландов полагает, что скифское золото следует передать Украине. Об этом говорится в заключении, опубликованном в пятницу Верховным судом королевства.
В документе отмечается, что вынесенное ранее апелляционным судом Амстердама решение о передаче Киеву коллекции "может быть оставлено в силе", а кассационная жалоба крымских музеев "должна быть отклонена".
По мнению прокурора, аргументы, представленные крымскими музеями, в частности о том, что решение нарушает первый протокол Европейской конвенции по правам человека, недействительны, а решение апелляционного суда о передаче экспонатов Украине основывается "на действующем своде национальных законов и служит законным общественным интересам".
Заключение генерального прокурора является независимым мнением, которое Верховный суд может как принять во внимание, так и не учитывать при вынесении решения.
Решение Верховного суда Нидерландов по делу о скифском золоте, скорее всего, будет иметь политические мотивы и поэтому будет необъективным. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"Я не ожидаю объективного решения. В европейских странах принимают политические решения против России. Поэтому ожидать решения в нашу пользу, честно говоря, не приходится. Возможно, они примут промежуточное решение и отложат до изменения политической ситуации в мире", - сказал Цеков.
Он добавил, что в том случае, если решение суда будет в пользу Украины, музеи многих стран мира будут бояться организовывать выставки или передавать свои коллекции в Нидерланды и другие европейские страны.
По словам директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, даже если будет вынесено решение в пользу Украины, в Крыму продолжат добиваться справедливости и возвращения коллекции.
"Есть мировые примеры, когда проблема не утихает, несмотря на юридическое разрешение. Есть время, есть желание вернуть, поэтому будем исходить из конкретных возможностей", - сказал Мальгин, добавив, что возможность компромисса не обсуждалась в силу многих причин.
Он также выразил беспокойство, что на протяжении девяти лет не проводится реставрация коллекции.
"Никто не имеет права проводить реставрацию, не приглашая владельца. Но она хранится, я надеюсь, в нормальных условиях. Мы знаем наших голландских коллег, в этом смысле, с позитивной стороны. Но по логике вещей, нам должны были предоставить право ознакомиться с условиями хранения, но такого права нам предоставлено не было", - добавил Мальгин.
27 января 2023 года опубликовано заключение Верховного суда Нидерландов по делу о принадлежности коллекции скифского золота, вывезенной в 2014 году из Крыма. Согласно заключению, генеральный прокурор королевства полагает, что скифское золото следует передать Украине, а вынесенное ранее апелляционным судом Амстердама решение о передаче Киеву коллекции "может быть оставлено в силе". Вынесение решения по делу в предварительном порядке назначено на 15 сентября 2023 года. ТАСС подготовил материал об истории спора о принадлежности коллекции.
6 февраля 2014 года в Нидерландах в Музее Алларда Пирсона (Allard Pierson Museum), принадлежащем Амстердамскому университету, открылась выставка скифского золота (полное название - "Крым - золотой остров в Черном море"). На ней были представлены археологические находки, сделанные в Крыму. Экспозиция датирована периодом от греческой колонизации полуострова (VI век до н. э.) до раннего средневековья (VI-VII века). Всего было представлено более 580 артефактов (свыше 2 тыс. предметов). Коллекция включает не только золотые изделия, но также предметы из бронзы, керамики и другое. Наиболее ценными экспонатами считаются двустороннее скульптурное изображение змееногой богини скифов, шатровое навершие в виде грифона, украшения конской узды, лепные сосуды в виде овец и другое.
Экспонаты предоставили четыре крымских музея (на тот момент Крым входил в состав Украины как автономная республика) - Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный и археологический заповедник, Керченский историко-культурный музей-заповедник и музей-заповедник "Херсонес Таврический", а также Музей исторических драгоценностей Украины (филиал Национального музея истории Украины). При этом из общего числа экспонатов киевский музей предоставил 19.
В Крыму подготовка к выставке началась в 2011 году. Впервые экспозиция открылась 3 июля 2013 года в Германии, в Рейнском краеведческом музее Бонна (Rheinisches landesmuseum Bonn). 19 января 2014 года коллекция была перевезена в Амстердам.
Экспонаты крымских музеев были застрахованы на период проведения выставки на сумму более €1 млн, при этом голландская сторона оценила их стоимость в €10 млн.
Выставка в Нидерландах должна была завершиться 28 мая 2014 года, а до 1 июня того же года все экспонаты планировалось вернуть в Крым и Киев. По общепринятым международным нормам все предметы выставки принадлежат тем музеям, где они выставляются на постоянной основе и с которыми заключен договор о проведении экспозиции. В договоре с Музеем Алларда Пирсона было так же прописано, что владельцем экспонатов выступает государство Украина.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года, в результате которого власть перешла к оппозиции, новое украинское правительство приняло решение передать управление коллекцией как государственной собственностью Украины напрямую министерству культуры. Последнее распорядилось заочно передать все экспонаты выставки Музею истории Украины.
После воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года Нидерланды не признали суверенитета России над полуостровом.
Возникла юридическая коллизия по вопросу принадлежности экспонатов выставки "Крым - золотой остров в Черном море". Свои права на них заявили Россия и Украина. Музей Алларда Пирсона имел обязательства по возвращению скифского золота перед Министерством культуры Украины и перед крымскими музеями. Поскольку вопрос о возвращении коллекции был не решен, выставку решили продлить до августа 2014 года. Стороны пытались урегулировать проблему в досудебном порядке, но к соглашению так и не пришли.
В августе 2014 года руководство Музея Алларда Пирсона заявило, что не вернет экспонаты ни крымским музеям, ни Киеву до разрешения юридического спора. Только 19 предметов из коллекции были возвращены в Музей исторических драгоценностей Украины, остальные артефакты остались в хранилище амстердамского музея.
Украина настаивает на возвращении себе всех музейных предметов, которые экспонировались в Нидерландах в 2014 году. Власти Республики Крым считают, что коллекция должна вернуться на полуостров, поскольку все предметы из нее были найдены на территории Крыма и долгие годы хранились в его музеях.
19 ноября 2014 года четыре крымских музея подали в окружной суд столицы Нидерландов коллективный иск к Амстердамскому университету с требованием исполнить обязательства по контрактам и вернуть коллекцию в Крым. Притязания крымских музеев на экспонаты поддержало Министерство культуры РФ. В январе 2015 года запрос в суд на участие в деле в качестве заинтересованной стороны поступил от правительства Нидерландов, в феврале того же года - от украинских властей.
В начале апреля 2016 года окружной суд Амстердама признал Украину одной из сторон судебного разбирательства о принадлежности скифского золота. Заявка Нидерландов была отклонена.
5 октября 2016 года в Амстердаме начались слушания по делу о принадлежности скифского золота. Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что Киев подаст апелляцию, если решение будет принято не в пользу украинской стороны. 2 декабря того же года пресс-служба прокуратуры Украины сообщила, что постановлением Печерского районного суда Киева на музейные экспонаты выставки наложен арест. Кроме того, суд направил документы в Интерпол для объявления коллекции в международный розыск (официального сообщения Интерпола не последовало).
14 декабря 2016 года окружной суд Амстердама постановил, что скифское золото должно быть возвращено Украине. В решении отмечалось, что суд согласен с доводами Киева, который заявил, что по Конвенции ЮНЕСКО 1970 года о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности, культурное наследие должно принадлежать суверенному государству, а Крым таковым не является. Однако суд отказался выносить окончательное решение о принадлежности экспонатов, отметив, что этот вопрос должен рассматриваться уже после возвращения коллекции Киеву. Отдельно Украину предписали оплатить стоимость хранения экспонатов в запасниках амстердамского музея (около €111 тыс.).
28 марта 2017 года крымские музеи опротестовали решение окружного суда в апелляционном суде Амстердама. Рассмотрение жалобы началось 11 марта того же года.
16 июля 2019 года апелляционный суд Амстердама постановил отменить решение окружного суда, однако отложил вынесение окончательного вердикта по делу о скифском золоте. Как сообщил суд, вопреки утверждениям украинской стороны, голландские законы и Конвенция ЮНЕСКО 1970 года не применимы к данному делу. Апелляционный суд также запросил у сторон спора дополнительные документы об имущественных правах на коллекцию и постановил, что экспонаты должны оставаться в Музее Алларда Пирсона до принятия окончательного решения.
В сентябре 2019 года крымские музеи представили в суд дополнительные сведения о праве собственности на артефакты, включая акты о приемке находок в музейные коллекции, а также фотодокументы, подтверждающие, что экспонаты находились в музеях Крыма еще до передачи полуострова Украинской ССР в 1954 году.
В октябре 2019 года Украина заявила отвод судье апелляционного суда Амстердама Дуко Оранье в связи с обстоятельствами, "которые могут свидетельствовать о его предвзятости". Основанием для иска стало то, что ранее судья представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой" в деле ЮКОСа и сотрудничал с адвокатами, которые теперь защищают крымские музеи. Однако в ноябре того же года суд отклонил требование Киева. В июле 2020 года украинская сторона вновь обратилась с заявлением об отводе Дуко Оранье. Несмотря на то, что суд не нашел доказательств его заинтересованности в деле, в октябре 2020 года в судейской коллегии Оранье сменил Джерард Левин.
Впоследствии апелляционный суд Амстердама неоднократно переносил рассмотрение дела о коллекции скифского золота. 22 апреля 2021 года слушания возобновились, но вынесение судебного решения о принадлежности экспонатов вновь было отложено.
26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила председательствующая судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и должны быть переданы украинской стороне. При этом крымские музеи имели право в течение трех месяцев подать апелляцию. До окончательного решения суда коллекция осталась на хранении в Музее Алларда Пирсона.
В конце январе 2022 года крымские музеи подали в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение апелляционного суда Амстердама.