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6 часов назад

Генпрокурор Нидерландов считает, что скифское золото должны передать Украине

ТАССиещё 14

ГААГА, 27 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Нидерландов полагает, что скифское золото следует передать Украине. Об этом говорится в заключении, опубликованном в пятницу Верховным судом королевства.

Генпрокурор Нидерландов считает, что скифское золото должны передать Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе отмечается, что вынесенное ранее апелляционным судом Амстердама решение о передаче Киеву коллекции "может быть оставлено в силе", а кассационная жалоба крымских музеев "должна быть отклонена".

По мнению прокурора, аргументы, представленные крымскими музеями, в частности о том, что решение нарушает первый протокол Европейской конвенции по правам человека, недействительны, а решение апелляционного суда о передаче экспонатов Украине основывается "на действующем своде национальных законов и служит законным общественным интересам".

Заключение генерального прокурора является независимым мнением, которое Верховный суд может как принять во внимание, так и не учитывать при вынесении решения. Как отметили в суде, само вынесение решения по делу в предварительном порядке назначено на 15 сентября.

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