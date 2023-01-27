В Крыму сделали заявление по скифскому золоту

Решение Верховного суда Нидерландов по делу о скифском золоте, скорее всего, будет иметь политические мотивы и поэтому будет необъективным. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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Ожидается, что в пятницу генпрокурор Нидерландов вынесет консультативное заключение по делу о скифском золоте. Вслед за этим Верховный суд должен будет вынести свое решение по делу.

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"Я не ожидаю объективного решения. В европейских странах принимают политические решения против России. Поэтому ожидать решения в нашу пользу, честно говоря, не приходится. Возможно, они примут промежуточное решение и отложат до изменения политической ситуации в мире", - сказал Цеков.

Он добавил, что в том случае, если решение суда будет в пользу Украины, музеи многих стран мира будут бояться организовывать выставки или передавать свои коллекции в Нидерланды и другие европейские страны.

По словам директора Центрального музея Тавриды Андрея Мальгина, даже если будет вынесено решение в пользу Украины, в Крыму продолжат добиваться справедливости и возвращения коллекции. "Есть мировые примеры, когда проблема не утихает, несмотря на юридическое разрешение. Есть время, есть желание вернуть, поэтому будем исходить из конкретных возможностей", - сказал Мальгин, добавив, что возможность компромисса не обсуждалась в силу многих причин.

Он также выразил беспокойство, что на протяжении девяти лет не проводится реставрация коллекции. "Никто не имеет права проводить реставрацию, не приглашая владельца. Но она хранится, я надеюсь, в нормальных условиях. Мы знаем наших голландских коллег, в этом смысле, с позитивной стороны. Но по логике вещей, нам должны были предоставить право ознакомиться с условиями хранения, но такого права нам предоставлено не было", - добавил Мальгин.

О коллекции

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.