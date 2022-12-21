Бизнесмен, создатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Слова Пригожина публикует его пресс-служба в Telegram-канале.

20 декабря Пригожин записал видеообращение к Зеленскому, который приехал в Артемовск (украинское название города — Бахмут), и предложил ему встретится. «Если обратит внимание — готовы встретиться в любой момент. Заодно определимся где там, чье, зачем», — сказал тогда Пригожин в обращении, стоя на фоне танка.

«Владимир Александрович, так нечестно. Сижу, жду Вас у Бахмута. А Вы хвостом вильнули и в США», — написал Пригожин.

Владелец ЧВК подчеркнул, что он, являясь патриотом своей страны, ни разу не выезжал из России с начала спецоперации. В связи с визитом Зеленского Пригожин написал, что он «мчится в США», и попросил передать американскому президенту Джо Байдену, чтобы тот его встретил.

21 декабря украинский президент прибыл в Вашингтон с визитом, который не был анонсирован заранее. В Белом доме заявили, что Зеленский приехал в Соединенные Штаты по приглашению Байдена — он посетит Белый дом, а впоследствии примет участие в совместном заседании Конгресса на Капитолийском холме. Президент Украины, помимо этого, встретится с ключевыми представителями национальной безопасности и кабинета президента Байдена, после чего он сможет выступить перед прессой.

Несмотря на то, что подготовка к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США началась несколько недель назад, поездка стала «шоком» для американских чиновников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

«Визит Зеленского в США, где он должен встретиться с президентом Джо Байденом и выступить перед членами Конгресса, стал шоком как для высокопоставленных американских чиновников, так и для законодателей», - пишет издание.

Отмечается, что за кулисами американские и украинские чиновники готовили визит в течение нескольких недель. Однако в Вашингтоне ходили слухи о «большом событии», но никто не знал точных деталей по поводу визита Зеленского. Как ожидается, в ходе визита в США Зеленский и Байден попытаются добиться расположения будущего состава Конгресса.

Кремль не ожидает позитивных изменений после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, ожидает ли Кремль позитивного изменения риторики сторон после предстоящего визита, Песков ответил отрицательно, передает ТАСС.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты не будут обсуждаться предпосылки к миру и возможность переговоров с Россией.

"Сейчас визит Зеленского в Соединенные Штаты, я уверена, что никаких предпосылок для понуждения Украины к миру, для понуждения к переговорам не будет. Будут обсуждаться новые поставки вооружений, будут обсуждаться там растущий бюджет на военную поддержку Украины, что само по себе также не создает предпосылок для начала переговоров. Думаю, что устроят шоу с выступлением, потом похлопают по плечу, дадут ему рюкзак на плечи и отправят снова на войну. Скорее всего, визит закончится только этим", - сказала Матвиенко в среду в ходе пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии.

Понятно, что «сценарий» визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты можно предсказать заранее: будет обычный набор просьб о поставках оружия, о выделении денег. На это обращает внимание российский политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств (МИНГ) Алексей Мартынов.

«Не хочу, так сказать, “ванговать”, но, думаю, Зеленский будет в своем репертуаре и “не подведет”», - отмечает он.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что Владимир Зеленский сегодня, 21 декабря, посетит Вашингтон, где встретится с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, а затем выступит перед Конгрессом.

Вместе с тем, Алексей Мартынов обращает внимание на спешность организации визита главы «незалежной»: «На этой шахматной доске все развивается более, чем динамично. Сперва была поездка Владимира Путина в Минск с полноразмерным рабочим визитом, в ходе которого президент России со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко много чего обсудили и о многом договорились. Несмотря на то, что круг тем переговоров Путина и Лукашенко акцентировался на экономическую интеграцию, вся буржуйская общественность сильно напряглась. Потому-то Зеленского и вызвали срочно в Вашингтон. Я подчеркиваю – именно вызвали».

Собеседник «Свободной прессы» признался, что сегодня ночью в американских СМИ он прочитал комментарии анонимного чиновника из администрации Байдена: «Как заявил этот чиновник, срочный вызов должен направить в Москву сигнал, что США сохраняют свое желание и стремление поддерживать Зеленского лично, и тот преступный режим, который сегодня функционирует в Киеве. Режим, который занимается уничтожением украинских граждан сотнями тысяч, - как не так давно нам поведала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен».

«Демонстративно вызывая Зеленского в Белый дом для обсуждения стратегической ситуации на поле боя, Соединенные Штаты делают еще один стремительный шаг в сторону прямой конфронтации с Россией», - подчеркивает Алексей Мартынов.

Доцент факультета мировой политики МГУ, заместитель председателя Общественной палаты ДНР Анна Ревякина напоминает, что Владимир Зеленеский сегодня в Вашингтоне проведет переговоры с Джо Байденом и выступит в Конгрессе США. Она ожидает, что Байден объявит о новом пакете помощи Украине «под Зеленского».

«В Вашингтоне готовят документы, где будет так или иначе сформулировано положение России, как “страны-агрессора” или “спонсора терроризма”. Сегодня по американским законам объявить Россию страной-террористом нельзя - нет такого положения. Однако в американских экспертных кругах ожидается, что Зеленский и Байден будут искать соответствующую форму правового выражения этого обвинения, что создаст новые правовые основы для американской вовлеченности в украинский конфликт. Все это делается, безусловно, именно “под Зеленского” и 300-дневную годовщину с начала специальной военной операции», - указывает она, комментируя заявление отставного офицера разведки американской морской пехоты Скотта Риттера.

Ранее Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Вашингтон готовит почву для свержения Владимира Зеленского и замены его на более выгодного Соединенным Штатам человека — главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он высказал убежденность, что дни правления Зеленского сочтены.

«Такие люди, как генерал Залужный, будут определять будущее Украины. Когда конфликт подойдет к завершающей стадии, именно он будет сидеть за столом переговоров со стороны Киева», — полагает Риттер.

В свою очередь заместитель председателя Общественной палаты ДНР указывает, что если в американском истеблишменте и есть мысли о необходимости смены Зеленского, то они очень далеки от мейнстрима, и вряд ли получат какую-либо широкую поддержку: «Зеленский вполне устраивает администрацию Байдена, хотя есть понимание, что Залужный также пользуется огромной поддержкой и популярностью на Украине, а также хорошо известен американцам и европейцам. Впрочем, он известен как военный начальник, а не как политик, не как лоббист украинских интересов в мире».

Пока не сменятся основные цели и задачи украинской политики, никакой смены лидеров не предвидится, уверена собеседник «Свободной прессы».

«Если настроения в американской элите изменятся в худшую для Украины сторону, то рейтинг Залужного, безусловно, возрастет. Но, насколько можно судить сегодня, ставки на раскол в украинском руководстве нет - такой раскол не соответствует американским интересам», - подчеркивает Анна Ревякина.

Политолог Станислав Еремеев в комментарии для «Слово и Дело» отметил, что настоящей целью визита Зеленского являются не дипломатические переговоры, а выпрашивание дальнейшего финансирования украинской армии со стороны США.

«С одной стороны, это демонстрация публичной поддержки киевского режима со стороны администрации Байдена. С другой стороны, это попытка показать, что США готовы и дальше продолжать свою финансовую помощь Украине. Надо понимать, все больше людей осознают, что огромная финансовая нагрузка, которая легла на коллективный Запад, не может быть бесконечной. Одной из целей визита является попытка заручиться поддержкой администрации Байдена, что дальнейшая финансовая помощь будет продолжаться», — отмечает политолог.

Все больше экспертов сходятся во мнении, что делегация Украины намерена просить у Белого дома оружие большей дальности, чем есть сейчас — в частности, ракеты дальнего действия ATACMS. Сообщается, что Зеленский также попросит беспилотники Grey Eagle и Reaper. Однако сейчас не известно, пойдет ли на это администрация Байдена.

Более того, по словам политолога, поездка носит и демонстративный, символический характер. В Белом доме визит уже назвали «сигналом Путину» и подчеркнули, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Однако политолог призывает не оценивать эти слова однозначно.

«Это символический жест. Но показательно другое: когда руководитель "суверенного" государства летит с официальным визитом да в другую страну на военных самолетах, это очень многое говорит о независимости того режима, который представляет Зеленский. Мы должны спокойно смотреть на это шоу», — отметил политолог.

Президент Украины Владимир Зеленский улетел в США для встречи с американским коллегой Джо Байденом, испугавшись разгрома Вооруженный сил Украины (ВСУ). Так визит украинского лидера в Вашингтон в беседе с NEWS.ru объяснил военный эксперт и аналитик Алексей Суконкин.

«Зеленский понимает, что сейчас армию его страны начнут бить серьезно и это надо парировать, не зря сегодня пройдет коллегия Минобороны РФ с участием [президента России Владимира] Путина, вероятно, что-то начнется в ближайшие дни или даже часы», — заявил он.

По мнению аналитика, скоро в зоне проведения специальной военной операции (СВО) начнутся большие действия с российской стороны. Суконкин предположил, что не просто так Россия вернула в зону СВО боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» и нарастила производство танков.

Военный эксперт также обратил внимание, что среди элиты США ведутся серьезные споры относительно предоставления военной помощи Киеву. Суконкин добавил, что американская сторона все равно будет помогать Украине, но объем поддержки может измениться.