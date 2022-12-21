Politico: визит Зеленского в США шокировал американских чиновников

Несмотря на то, что подготовка к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США началась несколько недель назад, поездка стала «шоком» для американских чиновников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

«Визит Зеленского в США, где он должен встретиться с президентом Джо Байденом и выступить перед членами Конгресса, стал шоком как для высокопоставленных американских чиновников, так и для законодателей», - пишет издание.

Отмечается, что за кулисами американские и украинские чиновники готовили визит в течение нескольких недель. Однако в Вашингтоне ходили слухи о «большом событии», но никто не знал точных деталей по поводу визита Зеленского. Как ожидается, в ходе визита в США Зеленский и Байден попытаются добиться расположения будущего состава Конгресса.