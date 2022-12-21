В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 69.00EUR 73.34
Войти в почту
12 минут назад

Politico: визит Зеленского в США шокировал американских чиновников

Елена Прошина

Несмотря на то, что подготовка к визиту президента Украины Владимира Зеленского в США началась несколько недель назад, поездка стала «шоком» для американских чиновников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Politico: визит Зеленского в США шокировал американских чиновников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Визит Зеленского в США, где он должен встретиться с президентом Джо Байденом и выступить перед членами Конгресса, стал шоком как для высокопоставленных американских чиновников, так и для законодателей», - пишет издание.

Отмечается, что за кулисами американские и украинские чиновники готовили визит в течение нескольких недель. Однако в Вашингтоне ходили слухи о «большом событии», но никто не знал точных деталей по поводу визита Зеленского. Как ожидается, в ходе визита в США Зеленский и Байден попытаются добиться расположения будущего состава Конгресса.

Ранее Белый дом подтвердил, что Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон. Он планирует обратиться к совместной сессии обеих палат конгресса и встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом. Отмечается, что украинский лидер летит в США по приглашению Байдена — оно поступило еще 14 декабря.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители