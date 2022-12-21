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1 час назад

Политолог объяснил спешность вызова Зеленского в Белый дом

Свободная пресса

Понятно, что «сценарий» визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты можно предсказать заранее: будет обычный набор просьб о поставках оружия, о выделении денег. На это обращает внимание российский политолог, международный эксперт, директор Международного института новейших государств (МИНГ) Алексей Мартынов.

«Не хочу, так сказать, “ванговать”, но, думаю, Зеленский будет в своем репертуаре и “не подведет”», - отмечает он.

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Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил, что Владимир Зеленский сегодня, 21 декабря, посетит Вашингтон, где встретится с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, а затем выступит перед Конгрессом.

Вместе с тем, Алексей Мартынов обращает внимание на спешность организации визита главы «незалежной»: «На этой шахматной доске все развивается более, чем динамично. Сперва была поездка Владимира Путина в Минск с полноразмерным рабочим визитом, в ходе которого президент России со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко много чего обсудили и о многом договорились. Несмотря на то, что круг тем переговоров Путина и Лукашенко акцентировался на экономическую интеграцию, вся буржуйская общественность сильно напряглась. Потому-то Зеленского и вызвали срочно в Вашингтон. Я подчеркиваю – именно вызвали».

Собеседник «Свободной прессы» признался, что сегодня ночью в американских СМИ он прочитал комментарии анонимного чиновника из администрации Байдена: «Как заявил этот чиновник, срочный вызов должен направить в Москву сигнал, что США сохраняют свое желание и стремление поддерживать Зеленского лично, и тот преступный режим, который сегодня функционирует в Киеве. Режим, который занимается уничтожением украинских граждан сотнями тысяч, - как не так давно нам поведала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен».

«Демонстративно вызывая Зеленского в Белый дом для обсуждения стратегической ситуации на поле боя, Соединенные Штаты делают еще один стремительный шаг в сторону прямой конфронтации с Россией», - подчеркивает Алексей Мартынов.

Политика,Владимир Зеленский,Алексей Мартынов,Александр Лукашенко,Джозеф Байден,Владимир Путин,Еврокомиссия,
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