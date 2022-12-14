СМИ: Си Цзиньпин "за кулисами" выстраивает тесные отношения с Россией

Американское издание Wall Street Journal заявило, что лидер КНР Си Цзиньпин выстраивает с Россией всё более тесные связи «за кулисами» публичного поля.
«Лидер Китая Си Цзиньпин в последние месяцы пытался публично создать дистанцию между Пекином и Москвой... Однако позади дипломатических выступлений Си углубляет свою долгосрочную ставку на Россию», – пишет издание.
Авторы также утверждают, что в последние недели китайский лидер отдал указ наладить экономические отношения с Россией.
«По словам советников, план подразумевает наращивание импорта Китаем российских нефти, газа и сельскохозяйственной продукции, расширение энергетического сотрудничества в Арктике и увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру, например, железные дороги и порты», – говорится в статье.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке новых контактов между Путиным и Си Цзиньпином.