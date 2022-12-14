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48 минут назад

СМИ: Си Цзиньпин "за кулисами" выстраивает тесные отношения с Россией

Елена Прошина

Американское издание Wall Street Journal заявило, что лидер КНР Си Цзиньпин выстраивает с Россией всё более тесные связи «за кулисами» публичного поля.

СМИ: Си Цзиньпин "за кулисами" выстраивает тесные отношения с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лидер Китая Си Цзиньпин в последние месяцы пытался публично создать дистанцию между Пекином и Москвой... Однако позади дипломатических выступлений Си углубляет свою долгосрочную ставку на Россию», – пишет издание.

Авторы также утверждают, что в последние недели китайский лидер отдал указ наладить экономические отношения с Россией.

«По словам советников, план подразумевает наращивание импорта Китаем российских нефти, газа и сельскохозяйственной продукции, расширение энергетического сотрудничества в Арктике и увеличение китайских инвестиций в российскую инфраструктуру, например, железные дороги и порты», – говорится в статье.

Стало известно о переговорах Путина и Си Цзиньпина перед Новым годом

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке новых контактов между Путиным и Си Цзиньпином.

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