Стало известно о переговорах Путина и Си Цзиньпина перед Новым годом

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин проведут переговоры перед Новым годом, дата встречи уже назначена. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает газета «Ведомости».

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Он заверил, что Кремль своевременно сообщит о предстоящей встрече.

Издание отмечает, что информация о подготовке к переговорам получена от дипломатического источника. Собеседник газеты, знакомый с положением дел в администрации президента РФ, допустил, что переговоры состоятся в формате видеоконференции, однако детали события все еще уточняются.

«Ведомости» напоминают, что прошлые переговоры Путина и Си Цзиньпина в декабре 20221 года также проходили в формате видеоконференции. Главы стран в ходе встречи подвели итоги прошлого года и обсудили планы на предстоящий.

В этом году лидеры России и Китая встречали лично: в феврале Путин нанес визит в Пекин, где проходила Олимпиада, а в сентябре он встретился с Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.