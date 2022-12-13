Песков сообщил о подготовке новых контактов Путина и Си Цзиньпина

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин постоянно общаются, их новые контакты готовятся, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши лидеры постоянно общаются. Мы фактически готовимся к продолжению этих контактов. Когда и как они состоятся - мы своевременно вас проинформируем", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, могут ли до конца года состояться переговоры лидеров.
В Пекине ранее также указывали, что Путин и Си Цзиньпин поддерживают регулярные контакты в различных форматах.
Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что перед наступлением Нового года президент РФ и председатель КНР проведут переговоры, на которых подведут итоги 2022 года. По данным издания, общение, вероятно, состоится по видеосвязи.