Песков сообщил о подготовке новых контактов Путина и Си Цзиньпина

"Наши лидеры постоянно общаются. Мы фактически готовимся к продолжению этих контактов. Когда и как они состоятся - мы своевременно вас проинформируем", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, могут ли до конца года состояться переговоры лидеров.