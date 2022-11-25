Киргизию предостерегли от повторения судьбы Украины

Это первые шаги к полному отказу от русского языка в Киргизии, заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Такое решение приведёт к ущемлению прав многочисленного русскоговорящего населения страны, отметила она.
«Это не просто так всё. Это первые маленькие шаги, чтобы в итоге выдавить полностью русский язык. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Наверняка с нашей стороны будут пока, наверное, просьбы этого не делать, потому что это, несомненно, нарушит права русских людей в Киргизии, многие из которых там проживают. Наша связь таким образом будет теряться. А потом следующий этап — школы, а потом ещё какой-то, и будет, как в Грузии, когда молодёжь, к сожалению, практически не говорит на русском языке. Мы знаем, что и на Украине тоже с этого начиналось. Защита, казалось бы, национального государственного языка, но в то же время, чтобы люди потихоньку понимали, что они больше на русском говорить не будут».
Депутат не исключила, что этот вопрос обсудят на высшем государственном уровне.
«Возможно, доложат и Владимиру Владимировичу, он немножко сделает какое-то замечание коллеге, президенту Киргизии».
Спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев в связи с планами руководства страны развивать государственный язык призвал в экстренном порядке переименовать все названия районов столицы республики на киргизский язык. Об этом он заявил в пятницу в Бишкеке во время выступления на общенародном курултае (съезде) страны.
"Необходимо срочно переименовать все районы Бишкека, до сих пор отдельные населенные пункты в Кыргызстане носят названия на других языках", - сказал он.
По его словам, планы по развитию государственного языка в Киргизии до конца реализовать пока не удалось.
Ранее с подобной инициативой также выступили еще несколько депутатов киргизского парламента, которые предлагали всем районом столицы республики присвоить киргизские названия. В настоящее время в состав Бишкека входят Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский районы.
Киргизский язык в республике является государственным, русский язык в стране объявлен официальным. В настоящее время население Киргизии, как показывают социологические опросы, используют в повседневной жизни госязык практически во всех регионах. Исключение составляют Бишкек, примыкающая к нему Чуйская область, а также курортные районы Иссык-Кульской области.
Глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко считает, что руководство Киргизии «плюет в советское прошлое», предлагая срочно переименовать районы своей столицы. В настоящее время в состав Бишкека входят Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский районы. В беседе с «Газетой.Ru» Ющенко заявил, что Киргизия как республика состоялась именно благодаря Советскому Союзу.
«К инициативе переименования отношусь конечно же отрицательно. Вся методика, которая реализуется на постсоветском пространстве, она вся абсолютно одинаковая. Начиная с Прибалтики, Украины, и сейчас докатывается до других республик, в том числе Киргизии. Вопрос в том, что Киргизия в составе Советского Союза в общем-то и состоялась как экономически сильная и, в последствии, как самостоятельная республика. Весь ее потенциал, по большому счету, советский. Поэтому плевать в советское прошлое как минимум недальновидно, как максимум оскорбительно. Даже по отношению к своему старшему поколению, которое создавало все это», — сказал Ющенко.
Парламентарий считает, что политика антисоветизма в странах бывшего СССР — дело рук «коллективного Запада».
«Русофобия и антисоветизм — это два идущих рядом движения, которые стоят в авангарде антироссийских действий. США и так называемый коллективный Запад эту методику активно внедряют на территориях бывших советских республик. Я предполагаю, что Киргизию поставили на очередь испытательного полигона с точки зрения антироссийских действий. Дальше такие же действия вполне возможны и в Казахстане. Другое дело, насколько хватит характера руководству страны предвидеть будущее и предполагать определенные действия на несколько шагов вперед, чтобы не стать подопытной страной, как например, Украина», — отметил Ющенко.
Власти Киргизии намерены создать для представителей проживающих в стране некоренных этносов все необходимые условия для изучения киргизского языка. Об этом заявил в пятницу в Бишкеке во время народного курултая (съезда) президент республики Садыр Жапаров.
"Перед нами стоит задача научить кыргызстанцев свободно говорить, писать и думать на кыргызском языке, сделать его настоящим государственным языком. Для этого должен быть должный уровень внутренней необходимости, без которого язык не сможет полностью приобрести свой статус. Важным является также вопрос создания возможности для граждан других национальностей, проживающих в нашей стране, овладевать государственным языком по собственному желанию", - сказал он.
По его словам, родной язык для каждого народа является "гарантом сохранения нации".
"Однако горькая правда состоит в том, что его значимость упоминается только в выступлениях, статьях и дискуссиях, по сути оставаясь лишь на бумаге, а на деле ему не уделяется должного внимания", - считает глава киргизского государства.
В связи с этим, подчеркнул Жапаров, было принято решение о расширении полномочий национальной комиссии по государственному языку.
Доля русскоязычных жителей в Киргизии достигает 90%, в стране всегда поддерживаются мероприятия, связанные с изучением русского языка, заявил в субботу депутат Верховного cовета (парламента) республики Эмил Жамгырчиев.
"90% нашего населения - это русскоязычные, русский язык у нас официальный язык, поэтому мы его [изучение] приветствуем и поддерживаем", - сказал он ТАСС на форуме "Дружба народов" в Москве, отвечая на вопрос о поддержке русского языка в Киргизии.
Жамгырчиев добавил, что русский язык наряду с английским изучают в республике со школьной скамьи. По словам депутата, киргизская сторона непрерывно поддерживает мероприятия, посвященные изучению русского языка.
Международный молодежный форум "Дружба народов", посвященный сотрудничеству России и стран Центральной Азии, проходит в субботу в Московском государственном лингвистическом университете.
2023 год объявлен годом русского языка как языка межнационального общения в СНГ, в том числе в Киргизии.
Минпросвещения РФ намерено направить 150 педагогов в школы Киргизии в 2023 году в рамках проекта "Российский учитель за рубежом". Об этом в субботу сообщила пресс-служба министерства.
"В рамках проекта между Минпросвещения России и Министерством образования Республики Киргизия достигнута договоренность о том, что 150 учителей будут направлены в школы Киргизии в 2023 году", - говорится в сообщении.
Кроме того, замминистра просвещения РФ Денис Грибов и замминистра образования Киргизии Надира Джусупбекова подписали соглашение о функционировании школы, построенной в республике при участии компании "Газпром". Преподавание в учебном заведении будет вестись на русском языке и по российским образовательным стандартам, отметили в ведомстве.
В 22 банках Киргизии наблюдаются проблемы с обслуживанием карт «Мир». Стороны ведут диалог по решению данного вопроса. Об этом РИА Новости рассказала посол Киргизии в РФ Гульнара-Клара Самат.
Дипломат указала, что проблемы не имеют политической подоплеки.
«Любые действия банков — это, в первую очередь, коммерческие вопросы», — уточнила Самат.
Известно, что пока карты «Мир» не обслуживают банки: Капитал банк, Демир-банк, «Кыргызстан», Бакай-банк, Доскредобанк, «Компаньон», Банк Азии, KICB, «Бай-Тушум», Оптима-Банк , Айыл-банк и другие.
Национальный банк (центробанк) Киргизии ранее указывал, что не будет вмешиваться работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт «Мир».
Спецслужбы Киргизии расследуют дело в отношении гражданина страны, воюющего на стороне Украины, сообщает РИА Новости.
По данным спецслужб, в декабре 2021 года он выехал на Украину как трудовой мигрант, но сейчас публикует фото, где позирует в военной форме с символикой украинской армии.
Ранее американский военный журнал Military Watch перечислил три категории иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины.
К первой относятся «активные сотрудники иностранных вооруженных сил и разведывательных служб», которые газета New York Times называет «невидимой сетью» ЦРУ. Они получают зарплату от правительств различных западных стран и были направлены на Украину по специальному запросу и стараются не вступать в прямые боестолкновения с российскими войсками во избежание международного скандала.
Вторая категория — наемники из западных стран, в первую очередь Польши, которые не являются действующими военными стран НАТО.