В КПРФ назвали «плевком в советское прошлое» идею о переименовании районов столицы Киргизии

«К инициативе переименования отношусь конечно же отрицательно. Вся методика, которая реализуется на постсоветском пространстве, она вся абсолютно одинаковая. Начиная с Прибалтики, Украины, и сейчас докатывается до других республик, в том числе Киргизии. Вопрос в том, что Киргизия в составе Советского Союза в общем-то и состоялась как экономически сильная и, в последствии, как самостоятельная республика. Весь ее потенциал, по большому счету, советский. Поэтому плевать в советское прошлое как минимум недальновидно, как максимум оскорбительно. Даже по отношению к своему старшему поколению, которое создавало все это», — сказал Ющенко.