В КПРФ назвали «плевком в советское прошлое» идею о переименовании районов столицы Киргизии

Глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко считает, что руководство Киргизии «плюет в советское прошлое», предлагая срочно переименовать районы своей столицы. В настоящее время в состав Бишкека входят Ленинский, Первомайский, Октябрьский и Свердловский районы. В беседе с «Газетой.Ru» Ющенко заявил, что Киргизия как республика состоялась именно благодаря Советскому Союзу.
«К инициативе переименования отношусь конечно же отрицательно. Вся методика, которая реализуется на постсоветском пространстве, она вся абсолютно одинаковая. Начиная с Прибалтики, Украины, и сейчас докатывается до других республик, в том числе Киргизии. Вопрос в том, что Киргизия в составе Советского Союза в общем-то и состоялась как экономически сильная и, в последствии, как самостоятельная республика. Весь ее потенциал, по большому счету, советский. Поэтому плевать в советское прошлое как минимум недальновидно, как максимум оскорбительно. Даже по отношению к своему старшему поколению, которое создавало все это», — сказал Ющенко.
Парламентарий считает, что политика антисоветизма в странах бывшего СССР — дело рук «коллективного Запада».
«Русофобия и антисоветизм — это два идущих рядом движения, которые стоят в авангарде антироссийских действий. США и так называемый коллективный Запад эту методику активно внедряют на территориях бывших советских республик. Я предполагаю, что Киргизию поставили на очередь испытательного полигона с точки зрения антироссийских действий. Дальше такие же действия вполне возможны и в Казахстане. Другое дело, насколько хватит характера руководству страны предвидеть будущее и предполагать определенные действия на несколько шагов вперед, чтобы не стать подопытной страной, как например, Украина», — отметил Ющенко.
Спикер парламента Киргизии Нурлан Шакиев 25 ноября во время выступления на общенародном курултае (съезде) страны призвал в экстренном порядке переименовать все названия районов столицы республики на киргизский язык.
«Необходимо срочно переименовать все районы Бишкека, до сих пор отдельные населенные пункты в Кыргызстане носят названия на других языках», — сказал он.
Ранее с подобной инициативой выступили еще несколько депутатов киргизского парламента.