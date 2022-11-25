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5 часов назад

В Госдуме предупредили Киргизию о вступлении на путь Украины в случае переименования районов Бишкека

Говорит Москва

Конфликт Москвы и Киева также начался с вопроса о национальном языке. Это первые шаги к полному отказу от русского языка в Киргизии, заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Такое решение приведёт к ущемлению прав многочисленного русскоговорящего населения страны, отметила она. «Это не просто так всё. Это первые маленькие шаги, чтобы в итоге выдавить полностью русский язык. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Наверняка с нашей стороны будут пока, наверное, просьбы этого не делать, потому что это, несомненно, нарушит права русских людей в Киргизии, многие из которых там проживают. Наша связь таким образом будет теряться. А потом следующий этап — школы, а потом ещё какой-то, и будет, как в Грузии, когда молодёжь, к сожалению, практически не говорит на русском языке. Мы знаем, что и на Украине тоже с этого начиналось. Защита, казалось бы, национального государственного языка, но в то же время, чтобы люди потихоньку понимали, что они больше на русском говорить не будут». Депутат не исключила, что этот вопрос обсудят на высшем государственном уровне. «Возможно, доложат и Владимиру Владимировичу, он немножко сделает какое-то замечание коллеге, президенту Киргизии». 25 ноября во время выступления на общенародном съезде Киргизии спикер парламента страны Нурлан Шакиев призвал изменить русские названия районов Бишкека. «Необходимо срочно переименовать все районы Бишкека, до сих пор отдельные населённые пункты в Кыргызстане носят названия на других языках», — сказал он.Такое решение связано с планами руководства страны по развитию государственного языка, отметил Шакиев.Бишкек территориально делится на четыре района: Первомайский, Свердловский, Октябрьский и Ленинский. Ранее с инициативой их переименовать выступили несколько депутатов киргизского парламента.

Другое,Светлана Журова,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,
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