"Официально Астана везде заявляет, что она не поддерживает параллельный импорт. Но в то же самое время на самом верху тот же Токаев говорил, что Казахстан будет соблюдать обязательства в рамках ЕАЭС, что экономическое партнерство с Россией является одним из приоритетов страны. Так оно и есть: 80 процентов казахстанской нефти, поступающей на мировые ринки, идут через российскую территорию. А как можно прервать подобного рода связь? Это невозможно. Теоретически можно построить новые транспортные коридоры, например через Каспий, или расширить возможности поставок через Китай, но на все это уйдут годы и десятки миллиардов долларов, чего у Казахстана нет. Поэтому параллельный импорт останется.



Несмотря на все заявления ряда казахстанских чиновников о том, что они поддерживают санкции, товарооборот с Казахстаном за последние девять месяцев по сравнению с предыдущим годом вырос почти на 30 процентов. По некоторым позициям, таким как бытовая электроника или продукция электропрома, рост еще больше. Они это явно не для себя покупают, они это перепродают в рамках ЕАЭС, в том числе и России", — подчеркнул собеседник "Рамблера".