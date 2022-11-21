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11 часов назад

Новый срок Токаева: какой будет политика лидера Казахстана в отношении РФ

Семён Капранов
Андрей Грозин эксперт

Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал победу действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на выборах главы государства и рассказал о его политических взглядах. Специалист отметил, что каких-либо изменений в политике Казахстана по отношению к России на фоне переизбрания Токаева на ожидать не стоит.

Весь ход предвыборной кампании в стране был про Казахстан, а не про внешнюю политику. И кандидаты, и власть, и СМИ - все указывает на то, что все это мероприятие на 98 процентов носило внутриполитический характер. Вопросы внешнеполитического позиционирования вообще не звучали. Ни антироссийских, ни пророссийских заявлений не было. То есть внешняя политика - это тема, которая к выборам относилась весьма опосредованно. Поэтому ждать изменений можно было бы только в том случае, если победивший кандидат по каким-то причинам посчитал бы необходимым менять внешнюю политику Казахстана. Но таковых причин не просматривается.

Политика многовекторности, лавирование между всеми и стремление со всеми дружить, не становясь ни на чьи позиции, — это всегдашний подход Казахстана вне зависимости от президента. И сейчас нет оснований думать, что Казахстан вдруг изменит эту политику и займет определенные позиции - протурецкие, прокитайские, прозападные или пророссийские. Кроме того, Касым-Жомарт Кемелевич ведь и является основным автором, "отцом" такой политики. Будучи министром иностранных дел Республики Казахстан в первой половине 90-х годов он ее и сформулировал, и реализовывал. И чтобы отказаться от собственного детища, должно произойти что-то экстраординарное.
Андрей Грозин
Андрей Грозин Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН

Грозин подчеркнул, что казахстанское общество, а также элиты страны опасаются вовлечения в какие-либо конфликты.

"Поэтому там будут пытаться тянуть ту же самую линию, которая была и полгода назад, и год назад, и пять лет назад, и десять лет назад", — сказал он.

Эксперт также оценил перспективы параллельного импорта товаров через Казахстан в Россию при Токаеве.

"Официально Астана везде заявляет, что она не поддерживает параллельный импорт. Но в то же самое время на самом верху тот же Токаев говорил, что Казахстан будет соблюдать обязательства в рамках ЕАЭС, что экономическое партнерство с Россией является одним из приоритетов страны. Так оно и есть: 80 процентов казахстанской нефти, поступающей на мировые ринки, идут через российскую территорию. А как можно прервать подобного рода связь? Это невозможно. Теоретически можно построить новые транспортные коридоры, например через Каспий, или расширить возможности поставок через Китай, но на все это уйдут годы и десятки миллиардов долларов, чего у Казахстана нет. Поэтому параллельный импорт останется.

Несмотря на все заявления ряда казахстанских чиновников о том, что они поддерживают санкции, товарооборот с Казахстаном за последние девять месяцев по сравнению с предыдущим годом вырос почти на 30 процентов. По некоторым позициям, таким как бытовая электроника или продукция электропрома, рост еще больше. Они это явно не для себя покупают, они это перепродают в рамках ЕАЭС, в том числе и России", — подчеркнул собеседник "Рамблера".

Вместе с тем аналитик высказался о положении россиян, уехавших в последние месяцы в Казахстан.

"На самом деле разговоры о сотнях тысяч релокантов - это явное преувеличение. Давно сами казахстанские официальные структуры указали цифру по последней волне въехавших - где-то в пределах ста тысяч. Из них значительное количество, никак не меньше половины, уже вернулись. А подавших на вид на жительство ничтожно мало, порядка 3 тысяч человек к настоящему моменту. Многие продолжают жить в подвешенном состоянии, что называется "на два дома".

В казахстанском обществе так называемые национал-патриоты пытались "раскачать" тему о том, что, мол, сейчас понаедут эти русские айтишники и заберут нашу работу, но эта тема не взлетела. И даже если судить по казахстанским социальным сетям, то она не пользуется большим интересом и большой популярностью у казахстанцев", — рассказал Грозин.

Говоря о статусе русского языка в Казахстане, эксперт заявил, что он все еще играет в стране важную роль.

"В ходе последней встречи, на которой присутствовали и Токаев, и президент России, глава Казахстана предложил создать в рамках постсоветского пространства центр русского языка. Российский президент эту инициативу поддержал и одобрил всецело.

На официальном уровне проблем с русским языком в Казахстане нет. Токаев постоянно говорит о том, что двуязычие - это плюс Казахстана, дополнительная конкурентная позиция, которая отличает страну от некоторых других государств, что отказываться от такого положительного момента было бы просто глупо.

Но есть практика, а это уже совсем другое дело. Казахстан, напомню, девятое по площади государство в мире. Он очень большой, и то, что происходит на окраинах страны, иногда происходит по собственным законам и правилам. Общество там разное, стратифицированное. Но особых проблем с русским языком, сопоставимых с проблемами, которые можно наблюдать на Украине, там точно нет", — заключил Грозин.

Ранее в Центральной избирательной комиссии Казахстана объявили предварительные результаты президентских выборов: победу на них одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Политик набрал 81,31 процента голосов избирателей (за него проголосовали 6 456 392 человека).

Президент РФ Владимир Путин поздравил Токаева с переизбранием. Он выразил уверенность, что Россия и Казахстан продолжат укреплять союзнические отношения.

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