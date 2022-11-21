Завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин в разговоре с "Рамблером" прокомментировал победу действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на выборах главы государства и рассказал о его политических взглядах. Специалист отметил, что каких-либо изменений в политике Казахстана по отношению к России на фоне переизбрания Токаева на ожидать не стоит.
Грозин подчеркнул, что казахстанское общество, а также элиты страны опасаются вовлечения в какие-либо конфликты.
"Поэтому там будут пытаться тянуть ту же самую линию, которая была и полгода назад, и год назад, и пять лет назад, и десять лет назад", — сказал он.
Эксперт также оценил перспективы параллельного импорта товаров через Казахстан в Россию при Токаеве.
"Официально Астана везде заявляет, что она не поддерживает параллельный импорт. Но в то же самое время на самом верху тот же Токаев говорил, что Казахстан будет соблюдать обязательства в рамках ЕАЭС, что экономическое партнерство с Россией является одним из приоритетов страны. Так оно и есть: 80 процентов казахстанской нефти, поступающей на мировые ринки, идут через российскую территорию. А как можно прервать подобного рода связь? Это невозможно. Теоретически можно построить новые транспортные коридоры, например через Каспий, или расширить возможности поставок через Китай, но на все это уйдут годы и десятки миллиардов долларов, чего у Казахстана нет. Поэтому параллельный импорт останется.
Несмотря на все заявления ряда казахстанских чиновников о том, что они поддерживают санкции, товарооборот с Казахстаном за последние девять месяцев по сравнению с предыдущим годом вырос почти на 30 процентов. По некоторым позициям, таким как бытовая электроника или продукция электропрома, рост еще больше. Они это явно не для себя покупают, они это перепродают в рамках ЕАЭС, в том числе и России", — подчеркнул собеседник "Рамблера".
Вместе с тем аналитик высказался о положении россиян, уехавших в последние месяцы в Казахстан.
"На самом деле разговоры о сотнях тысяч релокантов - это явное преувеличение. Давно сами казахстанские официальные структуры указали цифру по последней волне въехавших - где-то в пределах ста тысяч. Из них значительное количество, никак не меньше половины, уже вернулись. А подавших на вид на жительство ничтожно мало, порядка 3 тысяч человек к настоящему моменту. Многие продолжают жить в подвешенном состоянии, что называется "на два дома".
В казахстанском обществе так называемые национал-патриоты пытались "раскачать" тему о том, что, мол, сейчас понаедут эти русские айтишники и заберут нашу работу, но эта тема не взлетела. И даже если судить по казахстанским социальным сетям, то она не пользуется большим интересом и большой популярностью у казахстанцев", — рассказал Грозин.
Говоря о статусе русского языка в Казахстане, эксперт заявил, что он все еще играет в стране важную роль.
"В ходе последней встречи, на которой присутствовали и Токаев, и президент России, глава Казахстана предложил создать в рамках постсоветского пространства центр русского языка. Российский президент эту инициативу поддержал и одобрил всецело.
На официальном уровне проблем с русским языком в Казахстане нет. Токаев постоянно говорит о том, что двуязычие - это плюс Казахстана, дополнительная конкурентная позиция, которая отличает страну от некоторых других государств, что отказываться от такого положительного момента было бы просто глупо.
Но есть практика, а это уже совсем другое дело. Казахстан, напомню, девятое по площади государство в мире. Он очень большой, и то, что происходит на окраинах страны, иногда происходит по собственным законам и правилам. Общество там разное, стратифицированное. Но особых проблем с русским языком, сопоставимых с проблемами, которые можно наблюдать на Украине, там точно нет", — заключил Грозин.
Ранее в Центральной избирательной комиссии Казахстана объявили предварительные результаты президентских выборов: победу на них одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Политик набрал 81,31 процента голосов избирателей (за него проголосовали 6 456 392 человека).
Президент РФ Владимир Путин поздравил Токаева с переизбранием. Он выразил уверенность, что Россия и Казахстан продолжат укреплять союзнические отношения.