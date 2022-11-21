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1 час назад

Путин поздравил Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана

ТАССиещё 3

Президент России Владимир Путин уверен, что РФ и Казахстан продолжат укреплять союзнические отношения. Об этом глава российского государства заявил в поздравлении Касым-Жомарту Токаеву с переизбранием на пост президента Казахстана. Текст послания опубликован в понедельник на сайте Кремля.

Путин поздравил Токаева с победой на выборах президента
Фото: ТАССТАСС

"От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития", - обратился Путин к Токаеву, пожелав ему успехов.

Президент РФ отметил, что "отношения стратегического партнерства и союзничества между странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения, развиваются весьма успешно". "Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию", - заверил российский лидер.

Политика,Владимир Путин,
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