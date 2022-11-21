Токаев победил на выборах президента Казахстана

В Центральной избирательной комиссии Казахстана объявили предварительные результаты президентских выборов: победу на них одержал действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает Tengrinews.

За ним следует председатель Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев, набравший 3,42 процента (271 641 голос), на третьем месте - кандидат от Национального альянса профессиональных социальных работников Каракат Абден, за нее проголосовали 2,60 процента (206 206 человек).

Выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. До этого Токаев подписал поправки к Конституции, согласно которым президентский срок в стране вырастет с пяти до семи лет, но никто не сможет быть президентом больше одного раза. После этого он предложил провести внеочередные выборы.