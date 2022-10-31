Вслед за Трасс: в Британии заговорили о вотуме недоверия Сунаку

Некоторые депутаты от правящей Консервативной партии недовольны назначением Риши Сунака новым премьер-министром Великобритании, пишет Express. По информации издания, ряд парламентариев собираются просить главу руководящего комитета партии Грэма Брейди о том, чтобы запустить процедуру вотума недоверия в отношении политика.

Как отмечается, недовольство Сунаком вызвано несколькими факторами, в том числе новым составом британского правительства. Express указывает, что премьер якобы не сдержал своего обещания о назначении кандидатов от всех крыльев Консервативной партии.

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«Перестановки были больше похожи на «Кошмар на улице Вязов» на фоне ухода сторонников Brexit», — приводит издание слова одного из депутатов.

Express подчеркивает, что кабмин Сунака вызвал ярость у некоторых консерваторов и теперь они собираются последовательно добиваться его отставки. При этом депутаты допускают, что смогут добиться успеха, поэтому не исключают новых выборов главы Консервативной партии в 2023 году.

Британия не перестает удивлять. Всего лишь на прошлой неделе ушла с поста самый быстрый премьер министр королевства Лиз Трасс. И вот, ей на смену приходит Риши Сунак - новый глава правительства и консервативной партии.

«Я только что вернулся из Букингемского Дворца, после встречи с королем. Он дал мне поручение собрать новое правительство. Вот главное объяснение того, почему я стою тут перед вами в качестве нового премьер-министра», - заявил Риши Сунак.

Риши Сунак оказался единственным, кто дошел до финала выборов, которых фактически и не было. Два противника молодого индуса - Пенни Мордонт и одиозный Борис Джонсон, сняли свои кандидатуры, что обеспечило Риши Сунаку победу. До 1947 года Индия была Британской колонией. И вот теперь, в точности по законам кармы, теперь индус возглавляет правительство своего бывшего колонизатора.

Риши Сунак самый молодой премьер министр за последние 200 лет старейшей монархии. Ему 42 года. Он младше Эммануэля Макрона и Джастина Трюдо. И мировые СМИ над этим уже иронизируют.

«И давайте не будем забывать. Он первый премьер-министр, который выглядит, как конфетка!», - шутит комик Тревор Ноа.

Так же как Макрон и Трюдо Риши Сунак - золотой ребенок, родившийся в богатой семье. Образование подобающее: Элитный закрытый Винчестерский колледж. Затем Оксфорд, Стэнфорд. Работа в Голдман Сакс и управление глобальной инвестиционной компанией с оборотом в более, чем миллиард долларов.

И этот человек призван вывести Британию из экономического и социального кризиса. Но главная проблема в том, что этот кризис начался именно во времена его руководства министерством финансов королевства. И именно его решения привели к этой катастрофе. Правда его она не затронула. Его состояние вдвое больше, чем у короля Карла третьего. А жена - гражданка Индии, что освобождает ее от уплаты налогов. Сам же Риши Сунак никогда и не скрывал своей оторванности от народа.

«У меня есть друзья из аристократии, у меня есть друзья из высшего класса, у меня есть друзья из рабочего класса... Ну, ладно, из рабочего класса нет», - заявлял Риши Сунак.

Фактического главу государства с населением почти 68 миллионов человек выбрали всего 170 голосами. В социальных сетях шутят, что главу государства привела к власти кучка политиканов. Глава Шотландии Никола Стерджен и лидер британских лейбористов Кир Стармер призвали к досрочным парламентским выборам. Похоже, что кроме самого Риши Сунака и выбравших его сложившейся ситуацией доволен только главный кот Королевства. Богатство новоявленного премьера сулит ему сладкую жизнь.

Но простым британцам об этом можно даже не мечтать. Ситуация в прямом смысле попахивает средневековьем. Более трех миллионов человек в королевстве стесняются ходить на работу потому, что им не хватает денег на средства гигиены. Мыло, шампунь, зубная паста и дезодорант непозволительная роскошь. Такой же роскошью скоро станет и еда. Цены на базовые продукты неумолимо ползут вверх. Люди уже начали организовывать так называемые продуктовые хабы. В этих «клубах по интересам к выживанию» люди в складчину готовят еду, чтобы прокормить свои семьи.

«Моя позиция предельно ясна! Когда в стране настолько сложные времена я всегда буду защищать самых беззащитных!», - заявил Сунак.

О том, кто именно для нового премьера самые беззащитные живо говорят его первые заявления и решения. Сразу после назначения он созвонился с важнейшим для британцев политиком - Зеленским. Риши Сунак пообещал всегда оставаться с Украиной и не прекращать финансовую поддержку режима Зеленского. Более того, Министерство финансов Королевства блокирует оказание «непервостепенной» помощи другим государствам из-за опасений, что из-за них для Украины не хватит бюджета. О помощи собственным гражданам, как и прежде, речи не идет.

«Трудно поверить, но это на самом деле. Я голодаю, мои дети мерзнут и голодают. И есть огромное количество людей, которым еще хуже», - жалуется жительница Великобритании.

И даже более того. Риши Сунак планирует вернуть экологический налоговый сбор, на который был введен мораторий. Это возложит дополнительную нагрузку на малый бизнес и домохозяйства Британии. Это фактически означает, что правительство Сунака решило заполнить черную дыру в экономике страданиями собственных граждан.

И конечно же, как и все до него, он винит во всех бедах Россию и Владимира Путина. И даже предпринял новые шаги для борьбы с этим вселенским, по его мнению, злом. Речь идет о полном отказе от российского сжиженного газа с 1-ого января.

Но тем самым он лишает только своих граждан возможности нормально жить в тепле и свете. Он проводит абсолютно ту же политику, что и его предшественники. И скорее всего результат его действий, как и сроки правления будут такими же. Британцы сами шутят, продержится ли очередной премьер хоть сколь-нибудь существенный срок. А Джо Байден похоже и вовсе решил не запоминать имя нового главы Британии.

Ранее Правительство России расширило список недружественных стран и территорий. Туда вошли 11 британских заморских территорий, который поддержали санкции против Российской Федерации.

В офисе нового британского председателя правительства Риши Сунака озвучили состав кабмина Великобритании. Соответствующие сообщения канцелярии опубликовали в Twitter.

Джеймс Клеверли остался на посту главы министерства иностранных дел. Также свою должность сохранил руководитель Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Кроме того, пост министра юстиции и заместителя премьера Британии занял 48-летний Доминик Рааб, который является центральным союзником и ключевой фигурой в избирательной кампании нового главы правительства. Новый руководитель Минюста Великобритании помогал Сунаку на выборах, когда он уступил Лиз Трасс.

Помимо этого, Джереми Хант также остался на посту британского министра финансов. В прошлом подобную должность занимал и сам Сунак. Хант же был назначен главой Минфина 14 октября, когда председателем правительства была Трасс.

Некоторые политические аналитики считают, что подобное решение может говорить о том, что новая власть будет продолжать осуществлять курс экс-премьера.

Во вторник, 25 октября, Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании. Король Карл III передал ему мандат на формирование правительства.

До этого монарх принял отставку Трасс, которая пробыла в должности главы правительства 44 дня. О своем решении экс-премьер рассказала 20 октября. В своем обращении она заявила, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями.

За последний год в Британии удвоилось число людей, которые «с трудом сводят концы с концами», пишет Bloomberg.

По данным Asda Income Tracker, за последние девять месяцев доля британских домохозяйств с небольшим остатком свободных денег после уплаты налогов и удовлетворения основных потребностей или вообще без таких средств удвоилась с 20 до 40%.

Сильнее всего, по подсчетам аналитиков, пострадала группа с самым низким доходом: у них оставалось £2,6 (около 190 руб.) свободных средств на неделю, год назад эта сумма составляла £55 (почти 4 тыс. руб.).

Исследователь социальной политики из Университета Лафборо Эбигейл Дэвис отметила, что без какой-либо помощи текущий кризис будет иметь долгосрочные последствия.

В статье агентства также приводятся истории людей, оказавшихся в тяжелом положении. Британцы рассказывают о нехватке средств на аренду жилья, об отсутствии денег на оплату отопления и даже о невозможности купить еду.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своей первой речи в новой должности заявил, что страна столкнулась с серьезными вызовами в сфере экономики. Он подчеркнул, что это потребует непростых решений от кабмина.

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак изучает возможность продления на два года «заморозку» финансовых трат на поддержку других государств. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

По данным издания, чиновники кабмина островного государства рассматривают продление данного решения до 2026–2027 годов. Это поможет Лондону сэкономить четыре миллиарда фунтов стерлингов в год.

На посту министра финансов Сунак обещал к 2024 году восстановить объем бюджета для оказания помощи на уровне 0,7 процента ВВП.

Однако летом местная пресса писала, что ведомство блокирует оказание «непервостепенной» поддержки другим странам, поскольку опасается, что помощь Украине превысит лимит расходов на данные цели.

25 октября Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его в продолжении поддержки Киева. Также в ходе разговора Зеленский и Сунак поддержали продолжение санкционной политики в отношении России.

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак дал понять, что его правительство будет продолжать русофобский курс предшественников. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы обратили внимание, что в самом первом публичном выступлении (на посту премьера. — RT) он (Сунак) воспроизвёл в том числе заезженный тезис о якобы ответственности России за экономические невзгоды, с которыми столкнулся мир», — заявила она.

Захарова подчеркнула, что тем самым новое британское руководство сразу дало понять, что намерено продолжать русофобский курс своих предшественников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для позитивных сдвигов в отношениях России и Великобритании.

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак является «нелегитимным с точки зрения демократии», считает политолог Сергей Михеев. По его словам, политик занял эту должность из-за «технической игры» и провала Лиз Трасс, но из-за того, что новых выборов премьер-министра не было и Сунак был единственным кандидатом, невозможно оценить, насколько его поддерживают, пишет ИА SM.News.

Это идея, доведенная до полного абсолюта: никто не голосует, конкурентов нет, соперников нет, все отказались. Перед этим Лиз Трасс провалилась, и вот он становится премьер-министром. Вопросов у британцев очень много. И никто не голосовал, — заявил Михеев.

Выборы Лиз Трасс и Риши Сунака еще после отставки Бориса Джонсона проходили в несколько этапов, в ходе которых были дебаты между кандидатами. В ходе голосования 137 депутатов Консервативной партии проголосовали за первого кандидата, 113 — за второго. В результате победу тогда одержала Трасс.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что президент России Владимир Путин не стал отправлять новому премьер-министру Великобритании Риши Сунаку поздравления с назначением на пост. Он подчеркнул, что королевство для РФ является недружественной страной.