Политолог назвал Риши Сунака нелегитимным премьер-министром Великобритании

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак является «нелегитимным с точки зрения демократии», считает политолог Сергей Михеев. По его словам, политик занял эту должность из-за «технической игры» и провала Лиз Трасс, но из-за того, что новых выборов премьер-министра не было и Сунак был единственным кандидатом, невозможно оценить, насколько его поддерживают, пишет ИА SM.News.

Это идея, доведенная до полного абсолюта: никто не голосует, конкурентов нет, соперников нет, все отказались. Перед этим Лиз Трасс провалилась, и вот он становится премьер-министром. Вопросов у британцев очень много. И никто не голосовал, — заявил Михеев.

Выборы Лиз Трасс и Риши Сунака еще после отставки Бориса Джонсона проходили в несколько этапов, в ходе которых были дебаты между кандидатами. В ходе голосования 137 депутатов Консервативной партии проголосовали за первого кандидата, 113 — за второго. В результате победу тогда одержала Трасс.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что президент России Владимир Путин не стал отправлять новому премьер-министру Великобритании Риши Сунаку поздравления с назначением на пост. Он подчеркнул, что королевство для РФ является недружественной страной.