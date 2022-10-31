Сунаку захотели устроить вотум недоверия

Некоторые депутаты от правящей Консервативной партии недовольны назначением Риши Сунака новым премьер-министром Великобритании, пишет Express. По информации издания, ряд парламентариев собираются просить главу руководящего комитета партии Грэма Брейди о том, чтобы запустить процедуру вотума недоверия в отношении политика.

Как отмечается, недовольство Сунаком вызвано несколькими факторами, в том числе новым составом британского правительства. Express указывает, что премьер якобы не сдержал своего обещания о назначении кандидатов от всех крыльев Консервативной партии.

«Перестановки были больше похожи на «Кошмар на улице Вязов» на фоне ухода сторонников Brexit», — приводит издание слова одного из депутатов.

Express подчеркивает, что кабмин Сунака вызвал ярость у некоторых консерваторов и теперь они собираются последовательно добиваться его отставки. При этом депутаты допускают, что смогут добиться успеха, поэтому не исключают новых выборов главы Консервативной партии в 2023 году.