Разговор с погибшей: с Байденом случился новый конфуз

Президент США Джо Байден во время конференции в Вашингтоне пытался найти конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она погибла в автокатастрофе в августе. Об этом сообщает New York Post (NYP).

«Я хочу поблагодарить всех вас здесь, в том числе двухпартийных выборных должностных лиц, таких как представитель [Джим] Макговерн, сенатор [Майк] Браун, сенатор [Кори] Букер, представитель Джеки, вы здесь? Где Джеки? Я думаю, она планировала быть здесь», — сказал американский лидер.

Видео дня

Конгрессвумен-республиканка Джеки Валорски была членом палаты представителей Соединенных Штатов из второго избирательного округа штата Индиана. Политик занимала этот пост с 2013 года до своей смерти в 2022-м.

Американские пользователи резко отреагировали на очередную оговорку президента США Джо Байдена, публично обратившегося к погибшей конгрессвумен Джеки Валорски. Свое мнение выразили читатели газеты USA Today.

Читатели USA Today иронично прокомментировали произошедшее.

«Джо просто взывает к тем же людям, которые избрали его», — написал protochris.

Stevereno M отметила: «Вероятно, она будет голосовать за Байдена в 2024 году». Av8rr добавила: «Он уже некоторое время пожимает руки людям, которых там нет».



Пользователи окончательно перестали верить в самостоятельность главы Белого дома. «Он / его сотрудники буквально опубликовали заявление несколько месяцев назад, в котором якобы он был очень опечален ее кончиной и был благодарен за то время, которое он проработал с ней. Это просто показывает, что все для него тщательно продумано и он понятия не имеет, что происходит на самом деле», — пришел к выводу Johnny Torres.



Некоторые комментаторы были всерьез шокированы произошедшем: «Боже! Какой ужас! Вы не можете вспомнить, что она погибла в ужасной автомобильной аварии! Вау, Джо, ты должен идти!» — написал Listening To Lydia. «Все в этом человеке ошибочно…» — резюмировал J Corn718.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко ответила на вопрос журналистки о состоянии здоровья американского президента Джо Байдена. Фрагмент брифинга опубликован в Twitter-аккаунте издания The Washington Free Beacon.

Журналистка спросила представителя Белого дома, почему Байден разговаривает с умершими людьми, после того, как американский президент во время конференции в Вашингтоне пытался найти конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она погибла в автокатастрофе в августе. Журналистка обратила внимание на то, что подобные «моменты замешательства» случаются все чаще, а американцы наблюдают за этим и беспокоятся.

В ответ на этот Карин Жан-Пьер заявила, что сейчас «не ее очередь говорить». При этом на том же брифинге пресс-секретарь Байдена заявила, что президент попытался позвать покойную конгрессвумен Валорски, поскольку «постоянно думает» о ней.

Президент США Джо Байден привлек внимание пользователей Twitter, в очередной раз потеряв выход со сцены после своего выступления. Как уточняет Daily Mail, инцидент произошел во время конференции The Global Fund в Нью-Йорке.

На опубликованных в Twitter кадрах видно, как глава Белого дома закончил выступление, пошел в сторону левого края сцены и замер с согнутыми в локтях руками. После этого он обратился к кому-то из зала, пытаясь уточнить знаками, в правильном ли направлении идет. Президент резко развернулся, когда поднявшийся на сцену спикер обратился к нему, поблагодарив за речь. Не дослушав выступающего, Байден развернулся и сошел со сцены.

«Байден совсем заблудился на сцене. Страшно и грустно», — подписал видео советник по коммуникациям сенатора от штата Техас Теда Круза Стив Гест. Растерянный вид американского лидера вызвал насмешки у пользователей платформы. «Так грустно для США и так забавно для всего остального мира», «Вот что происходит, когда [его супруги] Джилл нет рядом, чтобы его держать [за руку]», «Он будто на полном серьезе собирался спрыгнуть [со сцены]», — писали они.

Среди комментаторов нашлись и те, кто посочувствовал Байдену или напротив, признались, что его состояние никак их не заботит.

Ранее приподнятое настроение и потерянный вид Байдена, приехавшего на похороны королевы Великобритании Елизаветы II, спровоцировали насмешки и критику.

Президент США Джо Байден снова перепутал слова и случайно поблагодарил американских солдат за эгоизм, который они проявили в войне на Ближнем Востоке. Об этом сообщает RT со ссылкой на видеотрансляцию Белого дома.

Американский лидер оговорился, когда в рамках своего турне по Ближнему Востоку выступал на арабо-американском саммите в городе Джидда, проходящем в субботу, 16 июля. Он перепутал слова selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

«Мы всегда будем чествовать храбрость и эгоизм американцев, которые несли службу, включая моего сына, майора Бо Байдена, находившегося в Ираке в течение года», — сказал он.

Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки в штате Делавэр. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

На кадрах распространенного пулом ролика видно, как 79-летний политик вместе с сопровождающими лицами подъезжает к группе репортеров. Они окликают его, начинают задавать вопросы. Байден отвлекается от дороги и падает набок вместе с велосипедом.

Отмечается, что после того, как журналисты помогли ему встать на ноги, глава США сообщил, что не пострадал, с ним все в порядке.

Президент США Джо Байден вновь протянул руку пустоте для рукопожатия после выступления.