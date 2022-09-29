В США поиздевались над Байденом, позвавшем покойницу

Американские пользователи резко отреагировали на очередную оговорку президента США Джо Байдена, публично обратившегося к погибшей конгрессвумен Джеки Валорски. Свое мнение выразили читатели газеты USA Today.

Ранее американский глава в ходе конференции обратился к Валорски, забыв о том, что политик погибла в аварии. «Я хочу поблагодарить всех вас здесь, в том числе двухпартийных выборных должностных лиц, таких как представитель [Джим] Макговерн, сенатор [Майк] Браун, сенатор [Кори] Букер, представитель Джеки, вы здесь? Где Джеки? Я думаю, она планировала быть здесь», — сказал Байден.

Читатели USA Today иронично прокомментировали произошедшее. «Джо просто взывает к тем же людям, которые избрали его», — написал protochris.

Stevereno M отметила: «Вероятно, она будет голосовать за Байдена в 2024 году». Av8rr добавила: «Он уже некоторое время пожимает руки людям, которых там нет».

Пользователи окончательно перестали верить в самостоятельность главы Белого дома. «Он / его сотрудники буквально опубликовали заявление несколько месяцев назад, в котором якобы он был очень опечален ее кончиной и был благодарен за то время, которое он проработал с ней. Это просто показывает, что все для него тщательно продумано и он понятия не имеет, что происходит на самом деле», — пришел к выводу Johnny Torres.

Некоторые комментаторы были всерьез шокированы произошедшем: «Боже! Какой ужас! Вы не можете вспомнить, что она погибла в ужасной автомобильной аварии! Вау, Джо, ты должен идти!» — написал Listening To Lydia. «Все в этом человеке ошибочно…» — резюмировал J Corn718.

Член Палаты представителей Конгресса США Джеки Валорски погибла в ДТП недалеко от города Наппани в начале августа 2022 года. Кроме нее, жертвами ДТП стали еще два человека, отмечает Life.