Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки в штате Делавэр. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
На кадрах распространенного пулом ролика видно, как 79-летний политик вместе с сопровождающими лицами подъезжает к группе репортеров. Они окликают его, начинают задавать вопросы. Байден отвлекается от дороги и падает набок вместе с велосипедом.
Отмечается, что после того, как журналисты помогли ему встать на ноги, глава США сообщил, что не пострадал, с ним все в порядке.
Бывший президент США Джордж Буш-младший в свое время неоднократно падал с велосипеда. В мае 2004 года он серьезно пострадал, «на ходу свалившись с горного велосипеда на своем ранчо в Техасе», напоминает издание «Ридус».
Кроме того, во время велопрогулки в Шотландии в 2005 году Буш врезался в полицейского. Как политик, так и страж порядка отделались незначительными травмами.