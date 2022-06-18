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8 минут назад

Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки

Илья Родин

Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время прогулки в штате Делавэр. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

На кадрах распространенного пулом ролика видно, как 79-летний политик вместе с сопровождающими лицами подъезжает к группе репортеров. Они окликают его, начинают задавать вопросы. Байден отвлекается от дороги и падает набок вместе с велосипедом.

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Отмечается, что после того, как журналисты помогли ему встать на ноги, глава США сообщил, что не пострадал, с ним все в порядке.

Бывший президент США Джордж Буш-младший в свое время неоднократно падал с велосипеда. В мае 2004 года он серьезно пострадал, «на ходу свалившись с горного велосипеда на своем ранчо в Техасе», напоминает издание «Ридус».

Кроме того, во время велопрогулки в Шотландии в 2005 году Буш врезался в полицейского. Как политик, так и страж порядка отделались незначительными травмами.

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