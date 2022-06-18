На кадрах распространенного пулом ролика видно, как 79-летний политик вместе с сопровождающими лицами подъезжает к группе репортеров. Они окликают его, начинают задавать вопросы. Байден отвлекается от дороги и падает набок вместе с велосипедом.

Отмечается, что после того, как журналисты помогли ему встать на ноги, глава США сообщил, что не пострадал, с ним все в порядке.

Бывший президент США Джордж Буш-младший в свое время неоднократно падал с велосипеда. В мае 2004 года он серьезно пострадал, «на ходу свалившись с горного велосипеда на своем ранчо в Техасе», напоминает издание «Ридус».