Персонал в ужасе: в доме Трампа провели 9-часовой обыск

Газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что ФБР провела обыск в доме Трампа из-за 15 коробок с документами, которые он забрал, когда покидал Белый дом. По данным газеты, часть документов содержит секретную информацию. Материалы попадают под действие закона о президентских архивах. Согласно ему, все бумаги, которые относятся к официальным делам, должны передаваться на хранение. Еще в январе Национальное управление архивов и документации США потребовало от Трампа вернуть материалы. Как пишет The New York Times, ведомство могло привлечь ФБР из-за угрозы уничтожения документов. Ранее в The Washington Post утверждалось, что Трамп постоянно уничтожал бумаги во время президентского срока: рвал их или сжигал.