Персонал в ужасе: в доме Трампа провели 9-часовой обыск

В поместье Дональда Трампа во Флориде прошел обыск. Он продолжался больше девяти часов. По данным американских СМИ, в поместье работали от 30 до 100 агентов, а персонал был в ужасе. Это первый случай обыска у бывшего президента США.

Газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что ФБР провела обыск в доме Трампа из-за 15 коробок с документами, которые он забрал, когда покидал Белый дом. По данным газеты, часть документов содержит секретную информацию. Материалы попадают под действие закона о президентских архивах. Согласно ему, все бумаги, которые относятся к официальным делам, должны передаваться на хранение. Еще в январе Национальное управление архивов и документации США потребовало от Трампа вернуть материалы. Как пишет The New York Times, ведомство могло привлечь ФБР из-за угрозы уничтожения документов. Ранее в The Washington Post утверждалось, что Трамп постоянно уничтожал бумаги во время президентского срока: рвал их или сжигал.

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По данным газеты Politico, самого экс-президента США в момент обыска в поместье не было, он находился в Нью-Йорке. Трамп отметил, что взаимодействует с Национальным управлением архивов и документации и ранее организовал «транспортировку ящиков с президентскими документами» в соответствии с законом. По словам политика, об обыске его никто не предупреждал, и этот рейд не был ни необходимым, ни уместным. Трамп связал обыск с будущими президентскими выборами и заявил, что демократы «чертовски не хотят его участия». По другой версии, обыск мог быть связан с событиями 6 января. Тогда сторонники Трампа после того, как стало известно, что политик проиграл на выборах, собрались на митинг в Вашингтоне и захватили Капитолий. Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию.

Обыск, скорее всего, действительно политически мотивирован, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси США, эксперт Российского совета по международным делам Андрей Коробков:

«Возникает интересная ситуация, поскольку было доказано, что Хиллари Клинтон в бытностью свою государственным секретарем не только поместила на открытый сайт более 30 тысяч писем, в том числе многие с грифами «секретно» и «совершенно секретно», но и не понесла за это никакого наказания. Республиканцы сейчас подняли целую бурю, обвиняют Байдена в попытках использовать административный ресурс с тем, чтобы вывести из игры своего основного соперника именно в той ситуации, когда у Байдена рейтинги остаются катастрофически низкими. Поэтому мы присутствуем только при начале большого политического скандала. Выдвижение Трампа в кандидаты в президенты — это единственная реальная надежда демократов на то, что их электорат будет мобилизован и будет голосовать против Трампа. Вместо того, чтобы помогать Трампу стать этим кандидатом республиканцев, они делают все, чтобы вывести его из игры. Фигура Трампа их буквально завораживает, вызывая бесконтрольный ужас».

Представитель Калифорнии Кевин Маккарти, который может стать республиканским спикером в палате представителей после выборов в ноябре, заявил, что намерен провести расследование в отношении генпрокурора, действия которого могут быть незаконными.

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) провели в понедельник обыск в поместье экс-президента США Дональда Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела по запросу Национального управления архивов и документации (NARA) о ненадлежащем обращении с документами.

ТАСС собрал основное о прошедших обысках.

Как прошли обыски

В обысках, по разным данным, принимали участие от нескольких десятков (телеканал Fox News) до сотни (газета The New York Times) агентов ФБР. Они сосредоточились на офисе Трампа, а также на жилых помещениях, где проживает экс-президент, когда находится в Мар-а-Лаго. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф.

Представители правоохранительных органов изъяли, по информации Fox News, несколько коробок с предметами и документами. Как утверждает сын бывшего хозяина Белого дома Эрик Трамп, они не нашли ничего компрометирующего. С собой они забрали некоторые вещи членов семьи и фотографии.

У Мар-а-Лаго продолжают дежурить сотрудники Секретной службы и полиции, собираются сторонники Трампа. Обстановка на месте спокойная.

Что грозит Трампу

Проведение обысков сотрудниками ФБР означает, что они смогли предоставить федеральному судье достаточно доказательств, что в результате могут быть обнаружены свидетельствующие о противозаконной деятельности материалы. Однако сам по себе факт обысков не является свидетельством наличия достаточных оснований для предъявления обвинений или намерения их предъявить.

Американские СМИ пока избегают утверждений о возможных последствиях обысков для Трампа. Тем не менее законодательство страны в качестве санкций за определенные правонарушения предусматривает возможность ограничения права занимать государственные посты.

Обыски проходят на фоне неподтвержденной информации, появившейся летом в ряде американских СМИ, что Трамп уже осенью может объявить о намерении бороться за пост президента в 2024 году.

Реакция

Информацию об обысках подтвердил сам Трамп. Он назвал их политическим преследованием и обвинил Демократическую партию в попытке устранить возможного конкурента на президентских выборах 2024 года.

Ни Минюст, проводящий расследование, ни ФБР, сотрудники которого осуществляли обыски, с комментариями не выступали. Не было также заявлений от Белого дома. По информации телеканала CBS, в администрации нынешнего президента США Джо Байдена узнали об обысках из новостей - предварительного уведомления они не получили.

В защиту Трампа высказался ряд ведущих политиков из числа республиканцев, в том числе губернатор Флориды Рон Десантис и лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса Кевин Маккарти.

Дело о документах

В январе 2022 года Национальное управление архивов и документации США истребовало у Трампа 15 коробок с документами, относящимися к деятельности офиса президента, которые были вывезены в Мар-а-Лаго из Белого дома. В феврале NARA обратилось в Минюст с просьбой провести проверку того, как бывший американский лидер обращался с данными документами, некоторые из которых имели гриф "секретно" или "совершенно секретно".

Газета The Washington Post тогда писала, что сотрудники NARA предположили, что Трамп мог нарушить законы США, касающиеся обращения с правительственными бумагами, в том числе теми, которые могут считаться секретными. Трамп в свою очередь отметил, что он взаимодействует с NARA по данному вопросу и организовал "транспортировку ящиков с президентскими документами" в соответствии с законодательством США.

Это одно из ряда дел, связанных с экс-президентом США. Прокуратура Нью-Йорка проверяет финансовые операции его компании в рамках гражданского иска. Минюст проводит расследование штурма Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года. Однако на данный момент ведущие американские СМИ связывают обыски именно с "архивным делом".

Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани раскритиковал ФБР и Министерство юстиции за обыск на вилле бывшего главы государства Мар-а-Лаго в штате Флорида и назвал это "грустной ночью для Америки". Такое мнение он высказал в понедельник вечером в эфире радиостанции WABC.

Джулиани счел обыск "позорищем" и "фальшивкой, выходящей далеко за рамки политики". Он также заявил, что ему "стыдно за ФБР и Минюст США". Нынешнее руководство этих госорганов, по его мнению, войдет в историю как "худший министр юстиции и худший директор ФБР".

"Это была очень, очень грустная ночь для Америки и для меня лично как для того, кто много лет отдал работе в юстиции <...> и часто работал с ФБР, чтобы поместить в тюрьму некоторых из худших преступников XX века", - сказал Джулиани.

Бывший нью-йоркский градоначальник подверг критике и нынешнее руководство страны во главе с президентом Джо Байденом, назвав его "преступником" и обвинив в коррупции. "В Америке больше нет справедливости, они (правительство США - прим. ТАСС) смешали ее с грязью. Это полицейское государство Байдена", - полагает Джулиани.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в связи с обысками в поместье Мар-а-Лаго бывшего американского лидера Дональда Трампа заявила во вторник, что никто не может быть выше закона, в том числе экс-президент. Пелоси стала первым высокопоставленным американским чиновником, официально прокомментировавшим ситуацию вокруг 45-го президента США.

По словам Пелоси, занимающей третий по значимости пост в политической иерархии США, о произошедшем она узнала из новостей на мобильном телефоне.

"Видимо, это как-то связано с президентскими документами, но я действительно не на той позиции, чтобы говорить об этом, поскольку знаю лишь то, что есть в публичном доступе", - сказала спикер в интервью телекомпании NBC.

Как подчеркнула Пелоси, пока неясно, на каком основании был проведен обыск. Она добавила, что было бы "интересно" узнать условия выдачи ордера.

"Мы верим в верховенство закона, это то, на чем основана наша страна. Никто не находится выше закона, даже президент США, даже бывший президент Соединенных Штатов", - отметила спикер Палаты представителей Конгресса США.

Трамп и Пелоси в прошлом нередко конфликтовали. Так, в июле являющийся республиканцем Трамп назвал в качестве одной из угрожающих США фигур демократку Пелоси, а перед этим утверждал, что у нее "не все в порядке с головой". Именно Пелоси в 2021 году объявила о создании специального комитета по расследованию беспорядков на территории Капитолия 6 января и заявляла, что Трамп стал виновником "вооруженного мятежа" и "опасен" для страны. В феврале 2020 года после выступления тогда еще президента Трампа с ежегодным обращением "О положении страны" Пелоси демонстративно разорвала текст его речи.

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин в своем Twitter призвала объявить импичмент действующему президенту США Джо Байдену из-за обыска в имении бывшего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Мы не оставим без ответа то, что сейчас происходит! Мы идем. <…> Импичмент Байдену!» — написала она.

Ранее Newsweek сообщал, что ближе к концу 2022 года американскому президенту может грозить импичмент. По информации издания, это может произойти в том случае, если партия Джо Байдена потеряет контроль над обеими палатами.

В сентябре сенатор-республиканец Тед Круз заявлял, что для импичмента Байдена будет «множество оснований». Кроме того, профессор факультета политики Биркбека Лондонского университета Роберт Сингха отмечал, что если республиканцы вернут себе место в палате представителей, но не в сенате, что остается возможным, любая попытка импичмента может в конечном итоге выглядеть как политический «набор очков».

До этого в конгрессе предсказали провал демократов на выборах из-за президента Байдена. Представители Демократической партии США начали осознавать, насколько негативно американский лидер влияет на страну.

Рейд агентов ФБР на поместье экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго связан с тем, что в минюсте не хотят его победы на выборах главы государства в 2024 году, заявил сын политика, предприниматель Эрик Трамп. В эфире Fox News он отметил, что на фоне преследования отца сам стал самым вызываемым в суд человеком в истории страны.

«Посмотрите на генеральных прокуроров, посмотрите на окружных прокуроров по всей стране. Все, чего они хотят, — это заполучить Дональда Трампа <…> Я, наверное, уже самый вызываемый в суд человек в истории Соединенных Штатов. Каждый божий день мы получаем еще одну повестку в суд, и они делают это по одной причине: они не хотят, чтобы Дональд Трамп баллотировался и снова победил в 2024 году», — отметил Эрик Трамп.

Как указал сын бывшего президента США, противники его отца зарабатывают деньги на его преследовании, организуя целые кампании по сбору средств под соответствующими предлогами.

Бывший президент Дональд Трамп после проведенного в его флоридском поместье Мар-а-Лаго обыска будет решительно настроен участвовать в президентской гонке, чтобы предотвратить подобные акции в будущем. Об этом во вторник сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в окружении политика.

"Если раньше он не выдвигал свою кандидатуру, то теперь точно будет участвовать в президентской гонке. Его сильно бесит, что они могут так с ним поступать. Один из способов прекратить это - снова установить контроль над правительством", - указал источник.

Канал пишет, что Трамп, если станет кандидатом, будет находиться в сильной позиции и сможет утверждать, что расследование федеральных властей политически мотивировано и нацелено на то, чтобы помешать ему участвовать в выборах. Кроме того, дополнительным стимулом для бывшего американского лидера будет то, что в случае победы он получит защиту от судебного преследования. Он также сможет по своему усмотрению назначать и увольнять с должности чиновников ФБР и министерства юстиции. По словам источника NBC, Трамп прекрасно осведомлен об этих возможностях и реалиях.