У стран Западной Европы наблюдается общая солидарность по вопросу конфликта на Украине, однако далеко на каждое государство готово оказывать ей помощь. Так слабую поддержку Киева описал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью польской газете Rzeczpospolita.

«Если бы они (европейские страны — прим. "Ленты.ру") поддерживали Украину, как Польша, мы бы уже были во Владивостоке», — приводит издание его фразу.

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Арестович предположил, что это, вероятно, связано с тем, что государствам самим не хватает оружия.

Собеседник газеты напомнил, что Киеву по-прежнему требуется больше вооружения, его «катастрофически не хватает».

«Это не локальная война, это большой континентальный конфликт, величайшая война с 1945 года. И мы не сможем справиться с ней с таким количеством оружия», — заявил он.

Ранее Арестович сообщил, что для перехода украинских войск к контрнаступлению требуются бронированные машины. Представитель администрации уточнил, что российская армия превосходит «по количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает».

22 июля The New York Times информировала, что Украина решила провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Тем не менее военные аналитики и западные чиновники отмечали, что пока слишком рано говорить о коренном переломе — они скептически относятся к утверждениям о том, что поставки Киеву современных видов вооружения смогут изменить ход событий.

Украина остро нуждается в дополнительной финансовой помощи со стороны Запада, в противном случае страну может настичь экономическая катастрофа. Об этом написала британская газета Financial Times со ссылкой на заявление экс-замглавы Центрального банка страны Олега Чурия.

По информации издания, Киев не в состоянии продолжать действия по обороне страны без увеличения объемов макрофинансовой поддержки до $4 — 5 млрд ежемесячно. В Financial Times написали, что с 24 февраля Запад перечислял Украине примерно $2,5 — $3 млрд в месяц.

Газета также отмечает, что объем резервов Банка Украины стремительно заканчивается. В то же время правительство боится принимать решение о повышении налогов из-за слабой экономики страны.

В издании заключили, что без внесения изменений в текущую экономическую политику Киев столкнется с ростом продовольственных цен, истощением резервов страны, валютным кризисом и паникой в банковском секторе.

В начале недели агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников написало, что правительство Украины изучает возможности реструктуризации госдолга, так как к 1 сентября выплаты должны будут составить $1,41 млрд.

Оказывающие поддержку Киеву лидеры западных государств боятся, что граждане устанут от украинского конфликта и сосредоточатся на внутренней повестке, об этом стало известно изданию Politico.

Продемонстрированное Западом на саммитах G7 и НАТО единство в области поддержки Украины уже начинает ослабевать, и вопрос в том, «как долго продлится это единство», отметило издание.

Автор напомнил, что президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции на полях саммита НАТО в Мадриде заявил, что «мы собираемся оставаться с Украиной, и весь альянс будет оставаться с Украиной столько, сколько потребуется».

«Это, безусловно, общее мнение после того, как НАТО согласилось значительно усилить свою обороноспособность, одновременно проложив путь для вступления Швеции и Финляндии в клуб», — указывает Politico.

По информации издания, мировые лидеры опасаются, что общественность в странах Запада устанет от кризиса и скоро не будет готова к такой борьбе. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, усталость от войны приходит отовсюду. Она подчеркнула важность продолжения поддержки Украины, но при этом указала на высокую инфляцию, энергетический кризис и коронавирус.

ФРГ продолжает обеспечивать ВСУ военной помощью, отправляя Киеву среди прочего современное вооружение, которым еще не обладают и сами немецкие вооруженные силы. Соответствующее заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц.

Он отметил, что до настоящего времени на Украину отправлялась любая имеющаяся на хранении техника. Сейчас же в дело и вовсе пошли ценные и высокофункциональные системы, такие как РСЗО, зенитные системы и самоходные гаубицы. Причем некоторые экземпляры были произведены еще в крайне ограниченном количестве.

«Часть из них еще даже не успели поставить на вооружение ВС Германии», - заметил немецкий лидер в беседе с изданием Globe and Mail.

Как указал Шольц, обучение украинских военнослужащих навыкам использования поступающего вооружения проходит на территории Германии.

Ранее сообщалось, что на Украину прибыли обещанные ВСУ установки типа Mars-II из ФРГ, а также три гаубицы PzH 2000. Кроме того Германией были направлены Киеву зенитные самоходные установки Gepard.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил поставки тяжелого вооружения из стран-членов альянса на Украину. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе президента.

«Президент Украины отдельно проинформировал Йенса Столтенберга о ситуации на поле боя и необходимости скорейшего получения Украиной большего количества тяжелого оружия от стран-членов НАТО», — сказано сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Зеленский отметил важность получения нелетальной военной помощи от НАТО в максимально сжатые сроки в рамках комплексного пакета, который был утвержден на мадридском саммите Североатлантического альянса.

Газета The New York Times усомнилась в том, что США и их союзники будут способны в долгосрочной перспективе продолжать оказывать поддержку Украине.

Как отмечается в аналитическом материале издания, несмотря на западных стран о готовности продолжать оказывать Киеву столько поддержки, сколько требуется, «никто не может сказать, как долго это продлится и что еще [они] могут сделать, помимо прямого военного вмешательства».

«Чиновники признают, что рано или поздно американские и европейские запасы оружия начнут иссякать. И хотя США выделили [Украине] 54 миллиарда долларов в качестве военной и другой помощи, никто не ожидает еще одного чека на 54 миллиарда долларов, когда эти будут израсходованы», —говорится в статье.

Как пишет газета, «официальные лица и аналитики говорят, что на фоне нарастания усталости от войны по обе стороны Атлантики сохранять прежний уровень материальной поддержки будет сложно». Издание отмечает, что военная помощь Украине, которую одобрил Конгресс США, по некоторым оценкам, продлится как минимум до второго квартала 2023 года. Вместе с этим возникает вопрос, как долго можно осуществлять поставки вооружений и боеприпасов, не снижая уровень боеготовности США.

Ранее стало известно, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов. В том числе Киев получит четыре смонтированных на колесном шасси комплекса РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды.

Со дня вступления в должность президента США Джо Байдена Вашингтон выделил Киеву около 6,3 миллиарда долларов, при этом 5,6 миллиарда было предоставлено после 24 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

Киев полагается на поставки «супероружия» от западных партнеров, считая отдельные его образцы своеобразными «карго-вундерваффе», рассказывает на страницах «Известий» военный историк Дмитрий Болтенков.

«Удивительным образом эти два культа — карго и чудо-оружия — переплелись в современном информационном поле Украины. Можно даже создать новый термин: карго-вундерваффе. Суть заключается в том, что берется какой-либо единичный вид оружия и во всех СМИ разгоняется тезис: вот сейчас Европа и США дадут нам его, и мы остановим русских», — пишет автор.

По его мнению, к украинским «карго-вундерваффе» какое-то время относились американский переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin, турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник Bayraktar TB2, американская гаубица М777, французская самоходная установка CAESAR и немецкая установка Panzerhaubitze 2000.

В настоящее время, согласно Болтенкову, в качестве «карго-вундерваффе» фигурирует американская реактивная ситема залпового огня M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

В июле издание Breaking Defense заметило, что Россия может использовать иранские беспилотники для уничтожения HIMARS, которые в последние недели используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).